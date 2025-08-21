EN VIVO: Liga de Quito derrota a Botafogo y logra el pase a los cuartos de la Libertadores

José Quintero, defensa de Liga de Quito, se anticipa a la marca de un jugador de Botafogo, en el partido del 21 de agosto del 2021.

Liga de Quito ama la Copa Libertadores. Ganarla en el 2008 es su orgullo más grande. Las noches coperas son especiales para su gente. Su historia está llena de hazañas en el torneo más tradicional de la región.

La ‘U’ volvió a los cuartos de final de la Copa. En la noche del 21 de agosto del 2025, los albos dejaron fuera de combate al Botafogo, el campeón reinante. Liga de Quito venció 2-0 , con goles de Gabriel Villamil, a los siete minutos y de Lisandro Alzugaray, de penal, a los 60.

Tuvieron que pasar seis años para que los de la Universidad Central volvieran a unos cuartos de final. La última vez fue en la Copa del 2019, en la serie contra Boca Juniors. Durante la serie con Botafogo, Liga siempre quiso más. El ‘Fogao’ solo fue el gol de Artur, a los 14 segundos del partido jugado en Rio de Janeiro.

Defender y defender fue la consigna del equipo de Davide Ancelotti, un campeón gris del torneo. La ‘U’ machacó desde los primeros minutos y logró su objetivo. Fue otra noche inolvidable de Copa para los albos.

El siguiente rival de los albos en la Copa Libertadores es Sao Paulo, que dejó fuera a Atlético Nacional de Medellín.

Así te contamos el minuto a minuto

90' Se dan seis minutos de adición Angustia y emoción en el estadio Rodrigo Paz. Botafogo busca con todo el gol del descuento.

85' Los albos mantienen la ventaja y la defienden Los universitarios mantienen un bloque férreo de defensa ante las arremetidas de Botafogo que busca ir a los penales.

60' GOOOOOOL de Liga de Quito De penal, Lisandro Alzugaray pone a ganar a Liga de Quito. Ya es 2-0 ante el campeón vigente de la Libertadores.

55' A Botafogo le gusta la chance de los penales El cuadro brasileño no inquieta a los universitarios. Liga tiene el control del juego, pero aún no logra el segundo gol, pese al dominio

46' Inicia el segundo tiempo Comienza el segundo tiempo entre Liga de Quito y Botafogo. Los albos buscan su clasificación a los cuartos de final.

45' Final del primer tiempo; ventaja para los albos Liga de Quito vence al Botafogo. Termina un buen primer tiempo de los universitarios, que atacaron con insistencia en el arco de John.

36' Cornejo intenta un remata que salió desviado Fernando Cornejo disparó, pero su lanzamiento se fue cerca del palo del golero de Botafogo. Solo Liga busca el tanto.

29' Botafogo y el recurso de pasar el tiempo El cuadro brasileño decide aletargar el ritmo del partido. Es evidente la demora en el juego de sus futbolistas. Se mantiene el 1-0.

20' Los albos mantienen la iniciativa del juego Liga de Quito recarga el juego por el sector izquierdo de la defensa de Botafogo. Movedizos Alzugaray y Medina en el ataque.

07' GOOOOOL de Gabriel Villamil El volante boliviano Gabriel Villamil marca la primera anotación en el Rodrigo Paz. Liga ya empató la serie.

05' Primer intento albo con Alzugaray Lisandro Alzugaray se abrió espacio y ensayó un remate que el golero John de Botafogo pudo contener. Primer aviso.

0' Arranca el partido Liga de Quito vs Botafogo La pelota ya se movió en el Rodrigo Paz. Los universitarios se lanzan desde los primeros minutos al ataque.