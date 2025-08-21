EN VIVO: Liga de Quito derrota a Botafogo y logra el pase a los cuartos de la Libertadores
Los albos eliminan al vigente campeón del torneo. Villamil y Alzugaray marcaron los goles. La 'U' no jugaba cuartos de final desde el 2019.
José Quintero, defensa de Liga de Quito, se anticipa a la marca de un jugador de Botafogo, en el partido del 21 de agosto del 2021.
21 ago 2025 - 18:55
Liga de Quito ama la Copa Libertadores. Ganarla en el 2008 es su orgullo más grande. Las noches coperas son especiales para su gente. Su historia está llena de hazañas en el torneo más tradicional de la región.
La ‘U’ volvió a los cuartos de final de la Copa. En la noche del 21 de agosto del 2025, los albos dejaron fuera de combate al Botafogo, el campeón reinante. Liga de Quito venció 2-0 , con goles de Gabriel Villamil, a los siete minutos y de Lisandro Alzugaray, de penal, a los 60.
Tuvieron que pasar seis años para que los de la Universidad Central volvieran a unos cuartos de final. La última vez fue en la Copa del 2019, en la serie contra Boca Juniors. Durante la serie con Botafogo, Liga siempre quiso más. El ‘Fogao’ solo fue el gol de Artur, a los 14 segundos del partido jugado en Rio de Janeiro.
Defender y defender fue la consigna del equipo de Davide Ancelotti, un campeón gris del torneo. La ‘U’ machacó desde los primeros minutos y logró su objetivo. Fue otra noche inolvidable de Copa para los albos.
El siguiente rival de los albos en la Copa Libertadores es Sao Paulo, que dejó fuera a Atlético Nacional de Medellín.
Así te contamos el minuto a minuto
21/08/2025
18:52
90' Se dan seis minutos de adición
Angustia y emoción en el estadio Rodrigo Paz. Botafogo busca con todo el gol del descuento.
21/08/2025
18:44
85' Los albos mantienen la ventaja y la defienden
Los universitarios mantienen un bloque férreo de defensa ante las arremetidas de Botafogo que busca ir a los penales.
21/08/2025
18:17
60' GOOOOOOL de Liga de Quito
De penal, Lisandro Alzugaray pone a ganar a Liga de Quito. Ya es 2-0 ante el campeón vigente de la Libertadores.
21/08/2025
18:14
55' A Botafogo le gusta la chance de los penales
El cuadro brasileño no inquieta a los universitarios. Liga tiene el control del juego, pero aún no logra el segundo gol, pese al dominio
21/08/2025
18:03
46' Inicia el segundo tiempo
Comienza el segundo tiempo entre Liga de Quito y Botafogo. Los albos buscan su clasificación a los cuartos de final.
21/08/2025
17:47
45' Final del primer tiempo; ventaja para los albos
Liga de Quito vence al Botafogo. Termina un buen primer tiempo de los universitarios, que atacaron con insistencia en el arco de John.
21/08/2025
17:37
36' Cornejo intenta un remata que salió desviado
Fernando Cornejo disparó, pero su lanzamiento se fue cerca del palo del golero de Botafogo. Solo Liga busca el tanto.
21/08/2025
17:29
29' Botafogo y el recurso de pasar el tiempo
El cuadro brasileño decide aletargar el ritmo del partido. Es evidente la demora en el juego de sus futbolistas. Se mantiene el 1-0.
21/08/2025
17:20
20' Los albos mantienen la iniciativa del juego
Liga de Quito recarga el juego por el sector izquierdo de la defensa de Botafogo. Movedizos Alzugaray y Medina en el ataque.
21/08/2025
17:07
07' GOOOOOL de Gabriel Villamil
El volante boliviano Gabriel Villamil marca la primera anotación en el Rodrigo Paz. Liga ya empató la serie.
21/08/2025
17:05
05' Primer intento albo con Alzugaray
Lisandro Alzugaray se abrió espacio y ensayó un remate que el golero John de Botafogo pudo contener. Primer aviso.
21/08/2025
17:00
0' Arranca el partido Liga de Quito vs Botafogo
La pelota ya se movió en el Rodrigo Paz. Los universitarios se lanzan desde los primeros minutos al ataque.
21/08/2025
16:54
Los equipos ya están en la cancha del Rodrigo Paz
Liga de Quito y Botafogo están en la cancha del Rodrigo Paz Delgado. Los universitarios buscan su cupo a los cuartos de final.
