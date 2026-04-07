Liga de Quito gana 1-0 a Always Ready en El Alto por la fase de grupos de la Libertadores

El centrocampista número 6 del Always Ready, Rai Lima, y ​​el centrocampista chileno número 20 de la Liga de Quito, Fernando Cornejo, durante el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Liga de Quito ganó en la altura. LDU triunfó 1-0 en su visita a Always Ready en el estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.150 metros de altitud, por la primera fecha de la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Gabriel Villamil, a los 90+4, anotó el tanto de los albos.

El DT Tiago Nunes no contará en este partido con el defensa haitiano Ricardo Adé por lesión. El zaguero volvió lesionado del partido amistoso con su selección y debió ser reemplazado en la derrota ante Barcelona.

Así alineará Liga de Quito en el partido ante Always Ready:

1. Gonzalo Valle

14. José Quintero

3. Richard Mina

44. Luis Segovia

33. Leonel Quiñónez

23. Yerlin Quiñónez

8. Jesús Pretell

15. Gabriel Villamil

20. Fernando Cornejo

16. Deyverson Silva

13. Janner Corozo

Un video de la llega a El Alto

El plantel de Liga de Quito confía en lograr los tres puntos en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así fue la llegada del equipo albo hasta el estadio ubicado en el techo del mundo.