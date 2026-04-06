Precio de las entradas para ver a Liga de Quito en Copa Libertadores

Ricardo Adé, de Liga de Quito, celebra su gol ante Manta FC, junto a Jesús Pretell, en la jornada del sábado 21 de marzo de 2026.

La participación de Liga de Quito en la Copa Libertadores arranca este martes 7 de abril del 2026. Los Albos comparten el grupo G con Always Ready, Mirassol y Lanús. Su primer encuentro será de visita ente el equipo boliviano.

La dirigencia de Liga ya se prepara también para los partidos como local y este lunes 6 se abril publicó el precio de las entradas para los aficionados que deseen acudir a Casa Blanca para apoyar al club.

Las entradas ya están a la venta y el hincha las podrá adquirir individuales o en combo para los tres encuentros de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Los precios de las entradas individuales son:

General: 13 dólares

Tribuna Oriental: 16 dólares

Tribuna Occidental: 19 dólares

Palco: 30 dólares

Para quienes deseen adquirir en combo los precios son:

General: 39 dólares

Tribuna Oriental: 48 dólares

Tribuna Occidental: 57 dólares

Palco: 90 dólares

Los tarjetahabientes tendrán un porcetanje de descuento, según la categoría.

El primer partido como local de Liga de Quito será el martes 14 de abril frente a Mirassol, a las 21:00. El 20 de mayo recibirá a Lanús, a las 19:30 y el culminará la fase ante Always Ready, el 26 de mayo, a las 17:00.