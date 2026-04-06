Precio de las entradas para ver a Liga de Quito en Copa Libertadores
Liga de Quito arranca su camino en la Copa Libertadores, el equipo Albo dio a conocer los valores de las entradas para los juegos de local.
Ricardo Adé, de Liga de Quito, celebra su gol ante Manta FC, junto a Jesús Pretell, en la jornada del sábado 21 de marzo de 2026.
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Actualizada:
06 abr 2026 - 17:38
La participación de Liga de Quito en la Copa Libertadores arranca este martes 7 de abril del 2026. Los Albos comparten el grupo G con Always Ready, Mirassol y Lanús. Su primer encuentro será de visita ente el equipo boliviano.
La dirigencia de Liga ya se prepara también para los partidos como local y este lunes 6 se abril publicó el precio de las entradas para los aficionados que deseen acudir a Casa Blanca para apoyar al club.
Las entradas ya están a la venta y el hincha las podrá adquirir individuales o en combo para los tres encuentros de la fase de grupos de Copa Libertadores.
Los precios de las entradas individuales son:
- General: 13 dólares
- Tribuna Oriental: 16 dólares
- Tribuna Occidental: 19 dólares
- Palco: 30 dólares
Para quienes deseen adquirir en combo los precios son:
- General: 39 dólares
- Tribuna Oriental: 48 dólares
- Tribuna Occidental: 57 dólares
- Palco: 90 dólares
Los tarjetahabientes tendrán un porcetanje de descuento, según la categoría.
El primer partido como local de Liga de Quito será el martes 14 de abril frente a Mirassol, a las 21:00. El 20 de mayo recibirá a Lanús, a las 19:30 y el culminará la fase ante Always Ready, el 26 de mayo, a las 17:00.
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