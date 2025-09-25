Liga de Quito ha ganado más de 9 millones en Copa Libertadores; ¿cuándo jugará ante Palmeiras?

Liga de Quito se impuso 1-0 a Sao Paulo en el Morumbí con gol de Jeison Medina (41') y confirmó que no solo rinde en la altura de Quito, donde había sacado ventaja 2-0 y se matriculó en la semifinal de la Copa Libertadores.

La gran campaña de los albos ha inyectado recursos económicos importantes en la campaña del 2025. En la fase de grupos, LDU recibió un premio de 3 millones de dólares demostrando que su participación ya tenía un impacto financiero.

La 'U' jugó la fase de grupos como campeón del fútbol ecuatoriano y gracias a los triunfos ante Deportivo Táchira y Central Córdoba generaron ingresos adicionales de USD 990 000, premio que entrega la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El avance a los octavos de final significó USD 1,2 millornes mientras que la eliminación de Botafogo, en cuartos de final, sumó USD 2 millones combinando los premios por avanzar y por victorias claves. Luego, la clasificación a semifinales, aseguró un ingreso de USD 2,3 millones de dólares. Es decir, fácil el ingreso económico supera los 9 millones de dólares.

¿Cuándo jugará las semifinales?

Liga de Quito alcanza por cuarta vez la fase semifinal de la Libertadores, tras las de 1975, 1976 y 2008, y revive los recuerdos del título que logró hace 17 años, el único para un equipo ecuatoriano.

El 'Rey de copas' de Ecuador se medirá el 22 de octubre en los 2.850 metros de altitud de Quito a Palmeiras, que por ser el mejor en la fase de grupos definirá la serie el 29 del mismo mes en Sao Paulo. Pero aún falta confirmación de fecha y horario por parte de la Conmebol.

El 'Verdao' arrasó a River Plate con un global de 5-2 y confirmó una hegemonía brasileña para la que Liga de Quito parece tener el antídoto, luego de eliminar a Botafogo en octavos y a Sao Paulo en cuartos.

El duelo también será una pugna de dos billeteras muy dispares, con el plantel de Liga de Quito valorado en unos 20 millones de dólares y el de Palmeiras que supera los 200 millones de dólares y que tiene a Vitor Roque, el fichaje más caro en la historia del fútbol suramericano.