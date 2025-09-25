Tiago Nunes, DT de LDU: 'Tengo en el grupo a gente mundialista, tengo un equipo copero'

Liga de Quito escribió otra hazaña este jueves en Sao Paulo y será el único club no brasileño ni argentino que se sentará en la mesa de los cuatro mejores de la Copa Libertadores de América, donde se enfrentará a Palmeiras, mientras que Racing espera a Flamengo o Estudiantes de La Plata.

Luego de la gran victoria en el estadio de Morumbí este jueves, 25 de septiembre, el entrenador brasileño Tiago Nunes ponderó el esfuerzo de sus jugadores y la mentalidad del grupo. “Tengo en este grupo a gente mundialista, acostumbrados a eliminatorias, campeones de Libertadores y Sudamericana, tengo un equipo copero”.

Destacó la entrega y la unidad del plantel. “Uno tiene que creer siempre, no tenemos el mejor grupo o somos el equipo del mundo, tampoco soy el mejor entrenador que pasó por Liga, pero tenemos corazón”, señaló el técnico brasileño.

Nunes destacó el gran momento que vive el club en la Copa. “Hoy fue un partido muy importante, no solo por clasificar, sino que luego de jugar cuatro tiempos y ganar tres es algo inédito, eliminamos a Botafogo, a Sao Paulo y es algo inédito”.

Admitió que LDU no vive un buen momento en el campeonato local. “Hemos tenido un bajón en la Liga por razones obvias, del partido ante Botafogo fuimos cuidando jugadores y pasó factura, si se puede recaudar lo que hemos perdido, se acerca un mes complicado, pero nos acomodamos”, concluyó.