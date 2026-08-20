Liga de Quito vs. Palmeiras: todo  lo que debes saber de los cuartos de final de la Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito ya conoce a su próximo gran desafío en el continente: Palmeiras de Brasil. El equipo ecuatoriano logró una dramática clasificación a los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2026 tras superar una disputada serie ante Mirassol que se definió desde el punto penal en la Casa Blanca. Por su parte, el conjunto paulista selló su pasaje a esta instancia imponiéndose con solvencia ante Cerro Porteño de Paraguay, ratificando su condición de candidato al título.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes evoca noches memorables en la competición suramericana, marcando una rivalidad de alto calibre. Liga de Quito apela al recuerdo de sus gestas internacionales frente a rivales brasileños, mientras que el 'Verdão' llega con la etiqueta de ser una de las plantillas más valiosas y consolidadas de la región.

Este cruce táctico entre la propuesta dinámica del cuadro albo y el poderío colectivo del plantel brasileño promete ser uno de los más atractivos del cuadro final.

La serie arrancará en la altitud de la capital ecuatoriana, donde el estadio Rodrigo Paz Delgado albergará el choque de ida durante el mes de septiembre. Para el cuerpo técnico universitario, sacar una ventaja holgada en casa y mantener la portería en cero resultará indispensable antes de encarar el viaje a territorio paulista. La fortaleza de LDU en condición de local ha sido su principal argumento para sostener sus aspiraciones continentales a lo largo del torneo.

La definición del semifinalista se traslada posteriormente al estadio Allianz Parque en São Paulo, donde Palmeiras buscará hacer valer el peso de su hinchada y su efectividad en duelos de eliminación directa. El compromiso de vuelta exigirá una concentración absoluta por parte de la zaga alba para contener la intensidad ofensiva del elenco local en los minutos iniciales. Quien logre manejar la presión del entorno se meterá de lleno entre los cuatro mejores clubes del continente.

Con la programación de la CONMEBOL lista para definir días y horarios exactos en las próximas jornadas, la afición azucena se alista para arropar a su equipo en otra cita histórica. Mantener el ritmo competitivo tanto en la Copa Ecuador como en la LigaPro será clave para que el plantel albo llegue con rodaje futbolístico y sin bajas sensibles a esta eliminatoria de alto impacto.