¡Clasificado! Liga de Quito supera en penales a Mirassol y está en cuartos de final

Liga Deportiva Universitaria de Quito aseguró su presencia entre los ocho mejores del continente tras superar una dramática definición por penaltis frente a Mirassol en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. En el tiempo reglamentario, el encuentro finalizó con un empate sin goles, extendiendo la paridad de una eliminatoria sumamente disputada que no encontró diferencias futbolísticas en el marcador global.

Durante la primera mitad del compromiso, el conjunto albo intentó imponer su ritmo amparado en el aliento de su hinchada y el factor de la altitud de Quito. Sin embargo, la estructura defensiva trazada por la escuadra brasileña se mantuvo firme y bien alineada, bloqueando los circuitos de juego interior y neutralizando los centros que buscaban abastecer a la línea ofensiva local.

En la etapa complementaria, la urgencia de romper la igualdad llevó a Liga de Quito a adelantar sus líneas y asumir mayor protagonismo en campo rival. Pese a contar con algunas llegadas claras para abrir el marcador, la falta de contundencia en los últimos metros y las oportunas intervenciones del guardameta visitante terminaron sellando el 0-0 definitivo, lo que trasladó la resolución de la eliminatoria directamente a los tiros desde los doce pasos.

Desde la tanda de penales, la jerarquía y el temple de los cobradores albos salieron a relucir en un momento crítico. Con una ejecución precisa por parte de sus ejecutantes y un remate errado por el rival en el tramo definitivo, el club ecuatoriano se impuso por 5-4, desatando la euforia en los graderíos de la Casa Blanca.

Con esta victoria en el choque definitorio, el "Rey de Copas" sella su billete a los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026. En la siguiente fase continental, el equipo ecuatoriano tendrá un desafío exigente cuando le toque medirse ante Palmeiras de Brasil por un lugar en las semifinales del torneo.