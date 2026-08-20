Macará empata con Santos y queda eliminado de la Copa Sudamericana 2026

Ambato 20 de agosto 2026 estadio Universidad Indoamérica Bellavista Macara se enfrenta a Santos FC de Brasil por los octavos de la Conmebol SudamericanaFOTOS-API-JORGE-PEREZ

Macará quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras registrar un empate frente a Santos que definió la suerte de la eliminatoria. El cuadro ecuatoriano buscó imponer condiciones a lo largo de la llave, pero la igualdad en el marcador no fue suficiente para conseguir el boleto a la siguiente fase del torneo continental.

El trámite del encuentro se caracterizó por un ritmo intenso desde los primeros minutos, donde Macará intentó adueñarse de la posesión del balón y generar volumen de juego por las bandas. Sin embargo, Santos mantuvo una estructura defensiva sólida y bien organizada que le permitió neutralizar los avances locales y controlar las zonas clave del campo.

A medida que corría el reloj, el conjunto celeste adelantó sus líneas e incrementó la presión en territorio rival para romper el cero. A pesar de generar oportunidades claras a través de remates de media distancia y jugadas a balón parado, la falta de efectividad en la última jugada impidió concretar las situaciones de gol requeridas para revertir la serie.

Santos aprovechó las exigencias del partido para manejar los tiempos del juego y responder mediante contraataques rápidos aprovechando los espacios concedidos por el rival. La escuadra visitante apeló a su oficio y jerarquía internacional para sostener el resultado en los momentos de mayor empuje por parte del equipo ambateño.

Con el pitazo final, la igualdad en el marcador selló la clasificación del club brasileño y el fin de la participación internacional para Macará en la presente temporada. La regla de desempate o el margen global inclinó definitivamente la balanza a favor de Santos, dejando sin opciones de remontada al elenco ecuatoriano.

Esta eliminación obliga a Macará a dar vuelta la página y enfocar la totalidad de sus esfuerzos en la competición doméstica. El cuerpo técnico y la plantilla deberán ajustar detalles en la definición para mantener la regularidad en el torneo local y pelear por puestos de clasificación internacional en la próxima campaña.