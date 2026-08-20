Liga de Quito e Independiente del Valle en la lucha y el sueño por el Mundial de Clubes 2029

Liga de Quito e Independiente del Valle pelean por clasificar al Mundial de Clubes

Liga de Quito e Independiente del Valle protagonizan una intensa disputa en el panorama internacional con el objetivo de asegurar un boleto para la renovada edición del Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

La Confederación Sudamericana de Fútbol mantiene únicamente seis cupos disponibles para el certamen mundialista, reservando cuatro plazas para los campeones de la Copa Libertadores comprendidos entre los años 2025 y 2028, mientras que las dos vacantes restantes se otorgan estrictamente a través de la tabla acumulada del ranking continental de rendimiento.

Actualmente, el conjunto albo ostenta una clara ventaja en esta carrera tras ubicarse en las casillas de privilegio dentro del escalafón de la Conmebol.

Gracias a sus campañas internacionales recientes y una regularidad sostenida en la fase de grupos del máximo torneo de clubes del continente, la 'U' se posiciona como el equipo ecuatoriano mejor perfilado, ubicándose directamente en la zona de clasificación provisional por la vía del puntaje acumulado y encabezando la representación de los clubes no pertenecientes a las ligas de Brasil o Argentina.

Por su parte, Independiente del Valle continúa acechando desde el grupo de persecución en la parte alta del ranking sudamericano, sosteniendo una competitividad constante que lo mantiene firme dentro de los principales puestos de la región.

Sin embargo, para recortar la diferencia numérica frente al cuadro capitalino, el conjunto de Sangolquí requiere cosechar triunfos de manera sostenida, avanzar a las fases decisivas en las próximas ediciones de la Libertadores y sumar los tres puntos otorgados por cada victoria en la etapa de grupos.

El reglamento de la FIFA establece que únicamente dos clubes por país pueden acceder al torneo mediante el ranking general, una limitante que incrementa de forma considerable la tensión estratégica entre ambas instituciones ecuatorianas.

Salvo que alguno de los dos logre dar el golpe definitivo coronándose campeón continental —lo que anularía dicha restricción y le otorgaría el pase directo de forma automática—, la plaza disputada por criterio de rendimiento solo podrá ser ocupada por un representante de la LigaPro.

Con varios torneos continentales aún por disputarse en el ciclo de clasificación, el margen de error para ambos planteles se reduce al mínimo en cada jornada internacional.

La consistencia colectiva, la recolección regular de unidades en la Copa Libertadores y la capacidad para superar rondas eliminatorias determinarán cuál de las dos escuadras logrará consolidar su presencia en la máxima cita del fútbol mundial a nivel de clubes.