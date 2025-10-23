¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre Liga de Quito y Palmeiras?

Liga de Quito enfrentó a Palmeiras en el año 2009 en fase de grupos por Copa Libertadores.

Liga se enfrenta a Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores este jueves 23 de octubre del 2025. El encuentro comienza a las 19:30. ¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre ambos equipos?

El cuadro albo a enfrentado a Palmeiras solo en dos ocasiones, en el 2009, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El primer encuentro se disputó el 17 de febrero en el Estadio Casa Blanca. Liga se impuso por un marcador de 3-2.

Mientras que el segundo encuentro, igual por fase de grupos de Libertadores, data del 21 de abril del 2009. Este partido tuvo lugar en el Estadio Palestra Itália. Palmeiras consiguió la victoria por 2-0.

Ahora, se vuelven a ver las caras por las semifinales del torneo sudamericano más importante a nivel de clubes, la Copa Libertadores. El partido de ida será este jueves 23 de octubre mientras que el de vuelta será el jueves 30 de octubre.

El equipo universitario tendrá que aprovechar el partido que juegan en casa, con el apoyo de su gente y de la altura de Quito, se espera que lleven una presión alta en el terreno de juego y logren concretar las ocasiones de gol para llevar una ventaja considerable para el partido de vuelta.