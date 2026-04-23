La Universidad Católica defenderá el liderato y el invicto ante el Macará en LigaPro

Jugadores de Universidad Católica en partido frente a Libertad por la fecha 9 de la LigaEcuabet.

La Universidad Católica saldrá este jueves 23 de abril del 2026 en busca de recuperar el liderato y mantener el invicto del campeonato. En la fecha 10 de la LigaPro enfrenta a Macará. El partido se jugará a las 19:00, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito.

En la fecha anterior el Trencito Azul sumó los mismos puntos que Independiente del Valle, pero su mejor diferencia de goles lo ubicaron primero. El cuadro católico anotó 15 goles, recibió cuatro y tiene una diferencia de 11 anotaciones.

En tanto que el cuadro negriazul tiene siete goles a favor, sumados tras la victoria ante Delfín, con la que alcanzó 22 puntos en la tabla, pero aún debe esperar el resultado del encuentro de esta noche.

La Católica contará una vez más con los atacantes panameños José Fajardo, Azarías Londoño y Everardo Rose junto al goleador del equipo, el ecuatoriano Byron Palacios.

Macará llega motivado tras su victoria en Copa Sudamericana

Por su parte, el Macará aparecerá en un excelente momento futbolístico, pues en la Copa Sudamericana le ganó el pasado jueves por 0-1 a domicilio del argentino Tigre y ayer, domingo, con dos goles del uruguayo Franco Posse y uno de Martín Tello, remontó por 3-1 frente a Barcelona.