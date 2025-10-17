Liga de Quito derrotó a Barcelona y sube al segundo lugar del Campeonato Nacional

Ricardo Adé, defensa de Liga Deportiva Universitaria, cabecea en el área de Barcelona, en el partido jugado el viernes 17 de octubre

Liga Deportiva Universitaria vapuleó a Barcelona en el Rodrigo Paz. Los hinchas albos rugían con cada gol del equipo albo, que goleó 3-0 a los amarillos, en el segundo partido del hexagonal final del Campeonato, el viernes 17 de octubre.

Carlos Gruezo, a los 18 minutos; Bryan Ramírez, a los 64' y José 'Choclo' Quintero, a los 69' marcaron los tantos de la goleada de los universitarios, que ahora solo piensan en la primera semifinal de la Copa Libertadores, ante Palmeiras, el jueves 23 de agosto del 2025.

Gruezo fue la figura de la cancha. Marcó el primer tanto y habilitó a Ramírez para el segundo. El volante de primera línea manejó los tiempos de un equipo albo contundente, preciso y hábil para entender los momentos del juego. Liga trepó al segundo lugar de la tabla con 55 puntos, 15 menos que el líder Independiente del Valle y uno más que Barcelona, que ahora es tercero.

Hubo un momento clave del partido: a los 61 minutos, Aníbal Chalá, de Barcelona, miró la roja, tras impedir una acción manifiesta de gol, en un contragolpe de Michael Estrada. En la siguiente acción, Ramírez conquistó el segundo tanto.

El cuadro de Ismael Rescalvo intentaba, hasta ese momento, empatar el juego, pero todo se desmoronó, tras la roja de Chalá y el gol de Ramírez. Luego, vino el estupendo golazo de 'Choclo' Quintero, que determinó la suerte del partido.

En la tercera jornada, Barcelona será local ante Libertad de Loja. En tanto, Liga Deportiva Universitaria no jugará contra Independiente del Valle. El partido fue aplazado, por la participación de ambos, en las semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.