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¡EN VIVO! Universidad Católica defiende el liderato y el invicto de LigaPro ante Macará

El partido se juega en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. La Católica se aferra a sumar tres puntos para sostenerse en el liderato del torneo. 

Un festejo de la Universidad Católica

Tomado de redes sociales

Autor

EFE

Fecha de publicación

23 abr 2026 - 18:24

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La Universidad Católica saldrá este jueves 22 de abril del 2026 por la décima fecha de la LigaPro de Ecuador a defender ante Macará el liderato y el invicto en Ecuador pues, Independiente del Valle es un rival con el que pelea punto a punto por el primer lugar de la tabla de posiciones. 

El cuadro católico, dirigido por el entrenador ecuatoriano Diego Martínez, anotó 15 goles, recibió cuatro y tiene una diferencia de 11 anotaciones. La Católica contará una vez más con los atacantes panameños José Fajardo, Azarías Londoño y Everardo Rose junto al goleador del equipo, el ecuatoriano Byron Palacios.

Por su parte, el Macará aparecerá en un excelente momento futbolístico, pues en la Copa Sudamericana le ganó el pasado jueves por 0-1 a domicilio del argentino Tigre y ayer, domingo, con dos goles del uruguayo Franco Posse y uno de Martín Tello, remontó por 3-1 frente a Barcelona.

El cuadro ambateño, dirigido por Guillermo Sanguinetti, atraviesa un buen momento por los buenos resultados y el sueño de hacer historia en la Copa Sudamericana. 

Tabla de Posiciones LigaPro 2026

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1Independiente del Valle107121710+722
2Universidad Católica9540154+1119
3Barcelona S.C.10532118+318
4S.D. Aucas10442118+316
5Guayaquil City F.C.10433910-115
6Deportivo Cuenca104241111014
7LDU Quito1042499014
8Club Deportivo Macará934296+313
9Mushuc Runa103431111013
10Orense Sporting Club103341415-112
11Delfín S.C.1033445-112
12C.D. Técnico Universitario10325810-211
13Libertad F.C.10244811-310
14Leones FC10244710-310
15Club Sport Emelec10325813-58
16Manta F.C.10118213-114

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