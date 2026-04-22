¡EN VIVO! Universidad Católica defiende el liderato y el invicto de LigaPro ante Macará

La Universidad Católica saldrá este jueves 22 de abril del 2026 por la décima fecha de la LigaPro de Ecuador a defender ante Macará el liderato y el invicto en Ecuador pues, Independiente del Valle es un rival con el que pelea punto a punto por el primer lugar de la tabla de posiciones.

El cuadro católico, dirigido por el entrenador ecuatoriano Diego Martínez, anotó 15 goles, recibió cuatro y tiene una diferencia de 11 anotaciones. La Católica contará una vez más con los atacantes panameños José Fajardo, Azarías Londoño y Everardo Rose junto al goleador del equipo, el ecuatoriano Byron Palacios.

Por su parte, el Macará aparecerá en un excelente momento futbolístico, pues en la Copa Sudamericana le ganó el pasado jueves por 0-1 a domicilio del argentino Tigre y ayer, domingo, con dos goles del uruguayo Franco Posse y uno de Martín Tello, remontó por 3-1 frente a Barcelona.

El cuadro ambateño, dirigido por Guillermo Sanguinetti, atraviesa un buen momento por los buenos resultados y el sueño de hacer historia en la Copa Sudamericana.