'A la gente le pido que apoye': Lisandro Alzugaray de LDU habla del duelo ante Palmeiras

Lisandro Alzugaray compareció en rueda de prensa, el 27 de octubre del 2025.

Lisandro Alzugaray sonríe cuando escucha la frase: "el jugador de los goles importantes". En la jornada del lunes 27 de octubre del 2025, 'Licha' realizó trabajos de fortalecimiento y estiramiento, tras el entrenamiento matinal. Luego, compareció ante los medios de comunicación, en Pomasqui.

Uno de los líderes del camerino de la U palpitó el partido entre los albos y Palmeiras, del jueves 30 de octubre. Liga de Quito tiene una ventaja de 3-0 e invitó a la gente a creer en las opciones.

“Vamos a dejar la vida para pasar a la final. A la gente le pido que nos apoye, que se ilusionen” Lisandro Alzugaray/ jugador de Liga Deportiva Universitaria

Alzugaray señaló en el encuentro con los periodistas que en el grupo de futbolistas hay convencimiento de las opciones de Liga de Quito. "Ahora nos miran como favoritos, pero nosotros solo creemos en hacer nuestro trabajo".

Encuentro entre Liga de Quito VS Palmeiras por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz. API

De acuerdo con 'Licha', la U tendrá que mejorar para superar al Palmeiras. Puso como ejemplo el segundo tiempo de la primera semifinal, jugada el jueves 23 de octubre, en el Rodrigo Paz Delgado, en donde el equipo cedió campo y pelota.

"Estamos tranquilos. En el partido de ida salió todo lo que habíamos planificado. Ganar la Libertadores se ha convertido en un gran sueño" Lisandro Alzugaray/ jugador de Liga Deportiva Universitaria

LDU tiene previsto viajar al mediodía del martes 28 de octubre. Irán en un vuelo directo hasta Sao Paulo, con ocho horas de duración. Se concentrará en un hotel cercano al aeropuerto de Guarulhos y se entrenará en la cancha de Corinthians.