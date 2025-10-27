Palmeiras vs Liga: ¿qué jugadores albos tienen amarilla y podrían perderse una final?

Carlos Gruezo celebra un gol ante Barcelona, por el Campeonato ecuatoriano. El volante albo tiene amarilla en la Copa Libertadores. Podría perderse la fina, si Liga se clasifica

Liga de Quito vs Palmeiras. El cuadro albo se enfrenta con los brasileños, en la jornada del jueves 30 de octubre del 2025. La U lleva una ventaja de 3-0, conseguido en la semifinal de ida, del 23 de octubre. La final se acerca.

Una victoria, un empate o incluso una pérdida por uno o dos goles de diferencia serán suficientes para que los albos conquisten su segunda final de la Libertadores. En el 2008, la U accedió a la final y levantó la corona.

¿Qué jugadores albos se pudieran perder la final si reciben amarilla en el partido del jueves 30? Liga de Quito tiene en 'capilla' a tres de sus volantes: Carlos Gruezo, Leonel Quiñónez y Kevin Minda.

Leonel Quiñónez jugó un partidazo ante Palmeiras, en la semifinal de ida. Su aporte es fundamental en el cuadro azucena. API

Los universitarios elevaron una consulta a Conmebol sobre las tarjetas amarillas. Junto a los otros semifinalistas -Palmeiras, Racing y Flamengo- los dirigentes albos plantearon la opción de que los equipos finalistas puedan contar con sus mejores jugadores en la definición del torneo, en Lima.

Sin embargo, como indicó Eduardo 'Sacho' Álvarez, directivo albo en radio La Red, la opción está en análisis para próximas ediciones. Los albos no podrán contar con Bryan Ramírez, quien fue expulsado al final del partido con Palmeiras.