¿Dónde ver Independiente vs. Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Matías Fernández (izq.) y Richard Schunke disputan un balón durante un entrenamiento de Independiente del Valle, en el complejo de Chillo Jijón.

El miércoles 17 de septiembre del 2025, Independiente del Valle se enfrenta al Once Caldas, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Independiente juega en su estadio, en el complejo ubicado en Amaguaña.

El 'Matagigantes' es el líder indiscutido en la LigaPro con 62 puntos. Tiene una ventaja de 12 unidades sobre el segundo del campeonato que es Barcelona. En su último partido de Sudamericana, consiguió un agónico empate ante Mushuc Runa en los últimos minutos del encuentro, lo que empató la serie y vencieron al cuadro ambateño en penales.

Por otro lado, Once Caldas está en el puesto 12 en el Campeonato local, El club tiene 12 unidades. En sus últimos cuatro encuentros sumó un total de 10 puntos. En Copa Sudamericana venció a Huracán por un marcador global de 4-1. Su mayor figura y al jugador que más cuidado tiene que tener Independiente es el delantero Dayro Moreno, quien es el máximo goleador de la seria A colombiana con 251 goles.

El encuentro comenzará a las 19:30 y el encuentro se lo verá por Disney+ y ESPN.

Independiente tiene que aprovechar la altura de la capital, que juega a su favor, el apoyo de su hinchada y el buen momento que atraviesan en el Campeonato ecuatoriano, para llevar una ventaja considerable al partido de vuelta que se jugará en el Estadio Palogrande.