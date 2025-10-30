Palmeiras golea a Liga de Quito, remonta la serie y se clasifica a la final de la Copa Libertadores
Caída alba en el Allianz Parque. Liga Deportiva Universitaria sucumbió ante el poderoso brasileño. Allianz Parque fue una fiesta.
Liga de Quito y Palmeiras frente a frente en la semifinal de la Libertadores.
30 oct 2025 - 21:27
Liga Deportiva Universitaria no pudo con Palmeiras. Por primera vez en semifinales de la Copa Libertadores, un equipo puede remontar un 3-0 adverso. El 'Verdao' vapuleó 4-0 a la U, en la jornada del 30 de octubre del 2025.
De esta manera, Palmeiras jugará contra Flamengo en Lima, el 29 de noviembre, la gran final de la Copa Libertadores. Los goles de Ramón Sosa, a los 19 minutos de Fuchs, en el quinto minuto de adición y de Raphael Veiga, a los 68 y 80 minutos sentenciaron la serie a favor de los paulistas.
Pese a la derrota, los albos completaron una Copa Libertadores meritoria. Lucharon siempre contra rivales más poderosos y pudieron regresar a una semifinal de la Copa, 17 años después.
Así te contamos el minuto a minuto
30/10/2025
21:26
90' Se juegan seis minutos de adición
El Allianz Parque es una fiesta. Los aficionados de Palmeiras festejan la gesta de su equipo, que pudo remontar el marcador de la ida.
30/10/2025
21:13
80' GoL de Palmeiras
Raphael Veiga pone el 4-0. Palmeiras toma ventaja por primera vez en la serie ante Liga de Quito.
30/10/2025
21:10
78' Penal para Palmeiras: debacle alba
Alan escapa de tres jugadores de Liga de Quito y Carlos Gruezo le comete penal. Todo se derrumba para los albos.
30/10/2025
21:00
68' Gol de Palmeiras: empata la serie
Rafael Veiga pone el 3-0. La serie está empatada. Por ahora, se definirá en penales.
30/10/2025
20:56
64' Gran atajada de Dida ante remate de Veiga
Rafael Veiga cobró con maestría un tiro libre, que fue rechazado por Alexander Domínguez. Sigue la presión de los brasileños.
30/10/2025
20:41
49' López estuvo cerca de la tercera
Juan 'Flaco' López remató de cabeza, pero Alexander Domínguez pudo sacar el esférico. Sigue presionando Palmeiras.
30/10/2025
20:37
46' Arranca el segundo tiempo
Ya se mueve el esférico en el Allianz Parque. Liga de Quito intenta resistir los embates del Palmeiras.
30/10/2025
20:20
45+5' Gol de Palmeiras..... 2-0
Al cierre del primer tiempo llegó el segundo tanto del partido. Fuchs anotó en la última jugada del primer episodio. Los brasileños sueñan y ahora están más cerca.
30/10/2025
20:13
42' El partido entra en la recta final del primer tiempo
Liga de Quito y Palmeiras siguen siendo intensos. Cada acción es friccionada. LDU se anima a salir un poco más.
30/10/2025
20:07
36' Richard Mina salva el arco de LDU
El defensa de LDU evitó el segundo tanto del partido. Cruzó su pierna en un ataque tres contra uno de Palmeiras. Sigue siendo peligroso el equipo brasileño.
30/10/2025
19:59
28' Palmeiras trabaja para otro gol en el partido
El equipo brasileño sigue buscando espacios ante un equipo de LDU que espera que el reloj corra. Aún mantiene la ventaja de los tres goles anotados en Quito.
30/10/2025
19:50
19' GOL de Palmeiras en el partido
Distracción de Liga de Quito y llega el primero del partido, Ramón Sosa puso el primero del partido.
30/10/2025
19:45
15' Y superada la primera barrera
Pasó la asfixia del inicio que ejerció Palmeiras y Liga conserva el arco en cero. Primer cuarto de hora superado y con la ventaja de los tres goles intacta.
30/10/2025
19:42
11' Remate del 'Choclo' Quinteros
Liga le visitó a Palmeiras en su área con un remate de José Quinteros Estuvo lejos, pero fue un paño frío a la calentura que tuvo Palmeiras en el inicio del partido.
30/10/2025
19:38
8' Recién pudo salir de su zona
Pasaron ocho minutos para que Liga llegue a zona del área de Palmeiras. El conjunto local salió con una intensidad y velocidad.
30/10/2025
19:36
5' Casi todo Liga metido en su área
Los brasileños entraron a 100 por hora a presionar a Liga cerca de su arco. El plantel albo replegado en su área.
30/10/2025
19:34
3' Palmeiras llegó dos veces en dos minutos
Un mal cálculo de Ricardo Adé casi genera la primera acción de peligro. En dos minutos Palmeiras llegó dos veces sobre el arco de LDU, defendido por Alexander Domínguez.
30/10/2025
19:31
Partido en marcha....
Rueda el balón y Liga de Quito arranca con la ventaja de los tres goles anotados en la ida en Quito. Palmeiras con el pie en el acelerador.
30/10/2025
19:29
El colombiano Wilmar Roldán será el central
Saludaron los capitanes con la terna arbitral. Colorido recibimiento a Palmeiras que sueña con el milagro.
30/10/2025
19:08
Gran marco de público y un estadio que tiembla
La emotiva invitación del entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, tuvo respuesta. Gran marco de público para la semifinal de vuelta. Liga de Quito también tiene presencia de un grupo de hinchas.
Esta es la alineación del equipo de Tiago Nunes:
Los once frente a frente
