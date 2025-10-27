¿Cuándo juega y dónde ver A. Mineiro vs IDV en la semifinal de vuelta de la Sudamericana?

Independiente del Valle visita el martes 28 de octubre al Atlético Mineiro por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. El partido se jugará en el Arena MRV, en Belo Horizonte y el árbitro dará el pitazo inicial a las 19:30.

El encuentro lo podrás ver por ESPN, Disney+ y DGO. En el partido de ida, Independiente abrió el marcador del encuentro en el primer tiempo. Junior Sornoza desde los 11 pasos intercambió el tiro penal por gol. El 'Matagigantes' tuvo un par de oportunidades más de gol pero no pudo concretarlas.

El segundo tiempo fue un partido más equilibrado. Mineiro tuvo varias ocasiones de gol y al minuto 91', Eduardo Pereira Rodrigues marcó el empate en esta semifinal.

Ahora, Independiente está en la obligación de buscar la victoria si quiere obtener al pase a la final del campeonato que se jugará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

Los 'Rayados del Valle' tienen una tarea complicada pero no imposible. En cuartos llegaban con una derrota de 2-0 y visitaban a Once Caldas, pero el equipo ecuatoriano supo manejar el encuentro y anotaron dos goles dentro de los 90' y en la tanda de los penales se impusieron.

Si Independiente pasa a la final de la Copa Sudamericana, sería su tercera en tan solo seis años. La primera fue en 2019, cuando consiguió su primer título internacional. La segunda en el 2022, cuando consiguieron su segunda Sudamericana. Ahora, están a 90' de conseguir otra hazaña futbolística.