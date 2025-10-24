¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito? ¿Qué resultado necesita la U para ir a la final?

Liga de Quito goleó 3-0 a Palmeiras, en la semifinal de ida de la Copa Libertadores. El resultado pone a los albos muy cerca de la clasificación a la segunda final de su historia. Ahora, todo se definirá en el partido de vuelta, en Brasil.

Los universitarios no jugarán el fin de semana por el Campeonato Nacional. Su partido ante Independiente del Valle, fue aplazado, por la participación de ambos clubes en las semifinales de Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito? El partido de vuelta de las semifinales se disputará el jueves 30 de octubre, a las 19:30, en el estadio Allianz Parque. "90 minutos en el Allianz Parque es mucho tiempo, mucho tiempo. La serie aún no está definida", advirtió Abel Ferreira, el técnico de Palmeiras.

¿Qué resultados necesita Liga de Quito para clasificarse?

Liga Deportiva Universitaria consiguió una amplia ventaja ante el peligroso Palmeiras. La goleada 3-0 constituye la primera caída del 'Verdao' en la actual edición de la Libertadores. ¿Qué debe pasar para que la 'U' llegue a la final?

Carlos Gruezo persigue a Gustavo Gómez, de Palmeiras, en el partido del jueves 23 de octubre del 2025. AFP

Cualquier victoria, por cualquier resultado, le dará a la U el paso a la final de la Copa. También cualquier empate e incluso una pérdida por una mínima diferencia o por dos goles le dará el paso a Liga de Quito a la definición por la corona.

Liga de Quito viajará el martes 28 de octubre a Sao Paulo para afrontar la segunda semifinal. En el equipo hay concentración absoluta para llega el objetivo.