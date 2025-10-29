Palmeiras vs. Liga de Quito: tranquilidad y armonía en la U antes de la semifinal de la Copa

Los jugadores de Liga de Quito agradecen a la hinchada por el respaldo, tras la primera semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Liga Deportiva Universitaria reta al Palmeiras, en la jornada del jueves 30 de octubre del 2025. Los albos afrontan la semifinal de vuelta de la serie, con la ventaja de haber goleado 3-0, en el juego de ida, disputado en Quito.

Los albos son huéspedes de Sao Paulo desde la noche del martes 28 de octubre. Liga de Quito concentran en el hotel Pullman, aledaño al aeropuerto de Guarulhos de la enorme metrópoli brasileña. Está previsto que en la jornada del miércoles 29, el equipo realice su entrenamiento en el complejo de Corinthians.

De acuerdo con el presidente Isaac Álvarez, este es el "partido más importante del año", para los centrales. El directivo declaró en radio La Red que la mentalidad del equipo es pensar que tiene un resultado 0-0 para no relajarse.

"El partido es el más importante de todos. Vamos ahora por la segunda mitad del objetivo. Dios mediante estamos estar en la final de la Libertadores Isaac Álvarez / presidente de Liga Deportiva Universitaria

La delegación tuvo un viaje tranquilo en un avión charteado desde Quito a Sao Paulo, con una escala en la terminal aérea Viru-Viru, de Santa Cruz de la Sierra. En la primera parte del viaje, de seis horas, los jugadores fueron descansando, tras el entrenamiento de la mañana. Luego, en las dos últimas horas reinó la camaradería y las conversaciones variadas, según relató Álvarez.

Alexander Domínguez se toma una fotografía con una aficionada, durante el viaje de los universitarios a Brasil @LDU_Oficial

Los universitarios no contarán con Bryan Ramírez, expulsado al final del partido de ida. Tampoco estará Gian Allala, que tiene una lesión de rodilla y no alcanzó a recuperarse. Pese a ello, el futbolista uruguayo viajó con la delegación. También lo hizo el golero Gonzalo Valle, que también está lesionado y el mismo Ramírez.