Seis futbolistas de Liga de Quito en el equipo ideal de la semana de Copa Libertadores

La Conmebol divulgó, la tarde del 24 de octubre del 2025, su 11 ideal de la semana de competiciones. Liga Deportiva Universitaria fue el equipo más reconocido, al colocar a 11 de sus jugadores titulares en la alineación ideal.

Los albos vapulearon por 3-0 a Palmeiras, el gran favorito para ganar la Copa Libertadores y tienen un pie en la final del torneo, que se jugará en noviembre, en Lima. La semifinal de vuelta se jugará el jueves 30 de octubre en Brasil.

Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Gabriel Villamil, José Quintero, Jeison Medina y Lisandro Alzugaray aparecen entre los 11 seleccionados de Conmebol. En la nómina también aparecen Pedro y Leo Pereira de Flamengo y Facundo Cambeses y Santiago Sosa, de Racing Club.

En la nómina no aparecen jugadores de Palmeiras. Flamengo venció 1-0 a Racing Club, en la otra llave de las semifinales de la Copa Libertadores de América.