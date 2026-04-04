Peleas en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el partido entre Liga de Quito y Barcelona

2026-4-3 Quito Ecuador .- Campeonato nacional de fútbol, Liga ECUABET 2026. Liga de Quito, LDU-Q enfrenta a Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado.Foto : API/ Patricio Terán

La derrota de Liga de Quito ante Barcelona (2-0) por la fecha 7 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en el estadio Rodrigo Paz Delgado generó molestias en los hinchas de LDU. El escenario lució repleto, pero tras el resultado se registraron incidentes en las gradas del estadio albo.

A través de redes sociales se difundieron videos de hinchas peleando. Esto a pesar de que el partido se jugó sin hinchada visitante. En el sector de la tribuna se pudo observar agresiones entre hinchas y fue necesaria la participación de la Policía Nacional y del personal de seguridad del escenario.

También se pudo observar el uso del gas pimienta para dispersar a los hinchas involucrado en el incidente. En la general sur baja también hubo incidentes por la exhibición de una bandera gigante.

En el cierre de la programación fue necesario aumentar el control policial para evitar más incidentes. Los hinchas albos salieron del escenario molestos por la derrota registrada en el torneo local.

La LigaPro espera el informe de las autoridades encargadas del control y del orden antes, durante y después para posibles sanciones por los hechos. La Policía colaboró en la salida de los hinchas al final de la programación.

Liga de Quito volvera a jugar de local el martes 7 de abril del 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado ante Always Ready por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.