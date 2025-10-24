Preocupación y escepticismo: así reaccionó la prensa brasileña a la caída de Palmeiras ante la U

Raphael Veiga conversa con el DT Abel Ferreira, de Palmeiras, luego de la caída ante Liga Deportiva Universitaria.

Palmeiras fue vapuleado por Liga Deportiva Universitaria, por 3-0 en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, en el partido jugado el jueves 23 de octubre. Los medios brasileños cuestionaron duramente el planteamiento del DT Abel Ferreira.

Lance!, por ejemplo, aseguró que contra Liga de Quito, "el 'Verdao' estuvo irreconocible". El medio reconoció que desde 1998, ningún equipo que disputó la Copa Libertadores pudo remontar un 3-0 en la instancia de semifinales.

En tanto, Globoesporte, señaló que el partido en el Rodrigo Paz Delgado, "fue el peor de Palmeiras en los últimos 30 años". Según el medio brasileño, se necesita una "remontada histórica del 'Verdao' para poder llegar a la final.

Los jugadores de Palmeiras se mostraron abatidos, luego de la contundente goleada ante Liga Deportiva Universitaria. API

Un poco más moderado, UOL apeló al discurso del entrenador portugués, Abel Ferreira, del Palmeiras. "90 minutos en el Allianz Parque es mucho tiempo", dijo el DT tras el partido ante el cuadro universitario.

¿Cuándo se jugará la semifinal de vuelta entre Palmeiras y Liga de Quito? El partido se jugará el jueves 30 de octubre del 2025 en el estadio Allianz Parque.