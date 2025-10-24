¿Se mantiene la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima? Esta es la postura de Conmebol

Flamengo es uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores. El cuadro carioca fue campeón en la edición 2019 que se jugó en Lima, ciudad que también alberga la final del 2025.

El sábado 29 de noviembre del 2025 es la fecha prevista para la realización de la final de la Copa Libertadores de América. Conmebol designó a Lima, la capital de Perú, para albergar el definitivo del torneo continental.

Sin embargo, la crisis política y social del país genera incertidumbres. El presidente José Jerí decretó Estado de Emergencia en la capital peruana y en Callao por las protestas en contra de su Gobierno. Ante la crisis, otras ciudades de la región como Brasilia, iniciaron acercamientos para postularse como sede de la final.

Sin embargo, en Conmebol no existe preocupación respecto a la definición de la Libertadores. El razonamiento es que aún falta más de un mes para que se dispute el juego y no hay planes, por ahora, de modificar la sede.

Conmebol no busca sedes alternativas y confían en que la crisis en Perú se diluya con el paso de los días. En semifinales, dos equipos brasileños, uno argentino y otro ecuatoriano buscan acceder a la gloria eterna.

En los juegos de ida, desarrollados el 22 y 23 de octubre, Flamengo y Liga de Quito sacaron ventaja, en sus duelos ante Racing Club y Palmeiras. El 'Fla' se impuso por 1-0, mientras que la U venció a Palmeiras por 3-0.