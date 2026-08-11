La Copa Libertadores reabre las batallas con unos octavos de final de lujo

Liga de Quito enfrenta el partido de la Copa Libertadores ante Mirassol.

Después del paréntesis por el Mundial 2026, la Copa Libertadores vuelve con los octavos de final y una cartelera de lujo para esta semana: Flamengo-Cruzeiro, Palmeiras-Cerro Porteño y Rosario Central-Corinthians sobresalen entre los cruces que marcan el regreso del torneo continental.

El Mengão llega pisando fuerte

Flamengo no solo defiende la corona conquistada el pasado año: llega a los octavos con el cartel de favorito.

El club brasileño fue el mejor de la fase de grupos, terminó invicto con cinco victorias y un empate, y ahora abrirá su camino ante el Cruzeiro, segundo de una zona donde la Universidad Católica de Chile lideró y Boca Juniors fue eliminado.

El equipo de Leonardo Jardim goza de un alto poder de fuego, con varias alternativas para marcar diferencias en el ataque, como Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

De cara al desafío ante el Flamengo, el miércoles en Belo Horizonte, Cruzeiro se aferra al mensaje que Artur Jorge dejó tras la fase de grupos.

"No somos ni más ni menos que los demás equipos que participan en la competencia, pero sí somos un equipo con ambición", sostuvo el entrenador portugués.

Una vieja rivalidad histórica

Palmeiras llega a los octavos con la corona de gigante continental bien puesta.

El equipo paulista, que conquistó dos de sus tres Libertadores en las últimas temporadas, volverá a verse las caras con Cerro Porteño, un viejo conocido de la Copa: será el decimonoveno enfrentamiento entre ambos en la historia del torneo.

El antecedente más reciente ya dejó dos capítulos en esta edición durante la fase de grupos: empataron 1-1 en Asunción y el elenco paraguayo dio el golpe con un triunfo 1-0 en Sao Paulo.

Aquellos resultados dejaron su marca en la clasificación: el Ciclón guaraní se adueñó del primer lugar del grupo y el Verdão terminó como escolta.

"Tenemos que cerrar bien las líneas y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos", dijo el volante paraguayo de Cerro Jorge Morel sobre el duelo del miércoles en Sao Paulo.

Canalla y Timão, 26 años después

Rosario Central llega a los octavos con una ilusión renovada y una figura que eleva la expectativa: Ángel Di María.

El Canalla terminó como líder de su grupo y ahora se medirá con Corinthians, que avanzó como segundo de su zona, en una serie con aroma histórico.

Será el tercer partido entre ambos en la historia de la Libertadores.

En los octavos de final del 2000 protagonizaron una llave de alto voltaje: Central ganó 3-2 en Rosario, Corinthians repitió el resultado en Brasil y el Timão terminó avanzando por penales.

Veintiséis años después, vuelven a encontrarse.

Duelos para todos los paladares

Los octavos de final arrancarán el martes en Rio de Janeiro con un reencuentro cargado de memoria reciente: Independiente Rivadavia y Fluminense volverán a enfrentarse tras compartir el Grupo C.

La Lepra mendocina ya sabe lo que es golpear al campeón de la Libertadores 2023: lo venció 2-1 en el Maracaná.

Fluminense, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, también le puso freno en Mendoza. Cuando Independiente Rivadavia parecía quedarse con la victoria, John Kennedy apareció en el descuento para sellar el 1-1 en la cuarta fecha.

Estudiantes, cuatro veces campeón de la Libertadores, recibirá el martes a Universidad Católica en La Plata, en otro duelo con peso continental.

El Pincha encara la serie con la mira puesta en fortalecerse para el torneo local y avanzar en la Copa: "Seguimos en la búsqueda de mejorar el plantel en calidad y cantidad", dijo su DT, el uruguayo Alexander Medina.

El partido entre el colombiano Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle, previsto para el martes en Ibagué (centro), fue suspendido por la Conmebol a raíz del terremoto que sacudió el oeste de Colombia el lunes y que dejó al menos 111 muertos.

La nueva fecha del encuentro aún está por definirse.

El miércoles será turno de Platense y Coquimbo Unido, que abrirán su serie en Buenos Aires.

El Calamar afronta una instancia inédita en su historia internacional y tendrá enfrente a un conjunto chileno que también busca seguir haciendo camino en su primera experiencia en los octavos.

El jueves, Liga de Quito pondrá en juego su historia copera ante Mirassol en Brasil. El conjunto ecuatoriano, campeón de la Libertadores en 2008, buscará imponer su experiencia ante una de las sorpresas la fase de grupos.