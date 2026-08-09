Delfín y Orense no se sacan diferencias: empate 1-1 en Manta con dos expulsados

La urgencia por sumar puntos y salir de la zona baja de la tabla de posiciones fue el principal condimento del duelo disputado este domingo 9 de agosto de 2026 entre Delfín y Orense, por la fecha 24 de la LigaPro.

El estadio Jocay de Manta fue testigo de un reñido empate 1-1 que deja a ambos conjuntos con pocas aspiraciones por escalar en la clasificación.

El cuadro manabita golpeó primero, a los tres minutos de iniciado el compromiso, el defensor Anthony Bedoya se impuso por lo alto y con un certero cabezazo venció el arco visitante para decretar el 1-0 parcial.

Para la etapa de complemento, el equipo de Machala adelantó líneas buscando equilibrar el marcador. El premio a la insistencia llegó al minuto 74. El atacante Michael Bermúdez se anticipó a la zaga local y, con un potente remate de pierna derecha, logró superar al guardameta Brian Heras para firmar el 1-1 definitivo.

Los minutos finales del cotejo se vivieron con alta tensión lo que derivó en tarjetas rojas, dejando a los dos planteles con diez hombres en el terreno de juego. Tras una revisión del VAR, el mediocampista Renny Jaramillo fue expulsado al minuto 82 por el lado de Orense. Apenas tres minutos después (85'), Luis Castillo Saa vio la cartulina roja en el conjunto local.

Con este amargo empate, Delfín no logra salir del fondo y suma apenas 24 puntos, manteniéndose estancado en la decimoquinta casilla de la clasificación general. Por su parte, Orense alcanza las 27 unidades que lo ubican en el decimotercer puesto del torneo.