Dragonas IDV clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026: rival y fecha

Cotejo entre Independiente del Valle vs Palmeiras, por Copa Libertadores Femenina Conmebol en el Estadio Sangolquí.

Independiente Dragonas logró un hito trascendental en la Conmebol Libertadores Femenina 2026 tras sellar de manera oficial su boleto a la ronda de los ocho mejores equipos del continente.

El conjunto sangolquileño completó una actuación sumamente competitiva en la Fase de Grupos, reconfirmando el crecimiento sostenido del fútbol femenino ecuatoriano en el escenario internacional.

Con una propuesta táctica sólida y un plantel ambicioso, el cuadro local superó una serie exigente para meterse entre las mejores escuadras de América.

La clasificación de las dirigidas por el cuerpo técnico negriazul se concretó de forma invicta en el Grupo B, donde cosecharon cinco puntos decisivos.

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Tras arrancar con un empate 1-1 frente a Club Atlético Belgrano de Argentina y conseguir un importante triunfo 4-2 sobre Universitario de Perú en la segunda jornada, el equipo ecuatoriano selló su pase definitivo con un disputado 1-1 ante Palmeiras de Brasil.

Estos resultados le permitieron escoltar al conjunto paulista en la tabla de posiciones y asegurar el segundo cupo del cuadro clasificatorio.

El rendimiento colectivo a lo largo de las tres fechas iniciales dejó sensaciones muy positivas en el aspecto ofensivo y futbolístico.

Figuras clave como Karen Páez, Nicole Charcopa, Karol Murcia y Karen Flores han sido determinantes en la red, aportando contundencia en los momentos críticos de cada encuentro.

La capacidad de respuesta del plantel para sostener marcadores ante rivales de peso continental ha sido uno de los pilares para mantener la regularidad durante el torneo.

Ahora, el desafío para el conjunto ecuatoriano será mayor en la etapa de eliminación directa, donde no existe margen de error. En la instancia de cuartos de final, las Dragonas se medirán contra Corinthians de Brasil, uno de los clubes más laureados y potentes del continente, que avanzó como líder absoluto del Grupo A.

Primera | FINAL ST 🕣 #LibertadoresFEM 🏆 Palmeiras 1-1 #DragonasIDV 🐉 https://t.co/IJdJ6osj4Y — DragonasIDV (@DragonasIDV) October 22, 2026

Este choque de alto voltaje medirá la capacidad del elenco rayado frente a un candidato firme al título continental.

El trascendental compromiso frente a la escuadra brasileña está programado para disputarse este sábado 24 de octubre en el estadio de Sangolquí.

Contar con la localía y el respaldo del público en Sangolquí será un factor determinante para intentar frenar el juego dinámico de las paulistas y buscar el histórico paso a las semifinales de la competición.

Con la ilusión intacta y la mira puesta en seguir haciendo historia, Independiente Dragonas afina los últimos detalles tácticos para afrontar el partido más decisivo de la temporada.

El club busca no solo meterse en la fase decisiva por el trofeo, sino también dejar en lo más alto el nombre de Ecuador dentro del balompié femenino sudamericano.