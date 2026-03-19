¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana?

La Copa Libertadores es el torneo internacional de fútbol más prestigioso y de mayor nivel a nivel de clubes en Sudamérica.

El fútbol sudamericano vivirá una jornada clave este jueves 19 de marzo de 2026, cuando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana definan la composición de sus fases de grupos.

El sorteo se realizará en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay. La ceremonia está prevista para las 18:00 (hora de Ecuador) y podrá seguirse a través de ESPN, Disney Plus y el canal oficial de YouTube del organismo.

Equipos ecuatorianos en la Libertadores

En la Libertadores, 32 clubes, 28 clasificados de forma directa y cuatro provenientes de la Fase 3, integran los bombos que darán forma a ocho grupos de cuatro equipos.

Ecuador tendrá como representantes a Independiente del Valle y Liga de Quito, ambos ubicados en el Bombo 1, mientras que Barcelona SC accedió al Bombo 4 tras superar a Botafogo en la fase previa.

Este escenario abre la posibilidad de un cruce entre equipos ecuatorianos en la fase de grupos, ya que el conjunto guayaquileño podría quedar emparejado con los ‘Rayados’ o los ‘Albos’. La fase de grupos del torneo se disputará entre el 7 de abril y el 28 de mayo.

Sorteo de la Sudamericana

La Conmebol también realizará a Copa Sudamericana realizará su sorteo con los 32 equipos ya definidos, distribuidos en cuatro bombos.

Ecuador estará representado por Macará y Deportivo Cuenca, que lograron su clasificación tras imponerse en sus respectivas llaves nacionales.

El torneo contará con clubes de peso en la región como River Plate, Racing Club, Santos, Atlético Mineiro y San Lorenzo, lo que anticipa una fase de grupos altamente competitiva.