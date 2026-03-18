LigaPro: Macará gana y asciende al segundo puesto con el gol del argentino Blanc

El Macará ganó este miércoles por 1-0 al Delfín con un gol del centrocampista argentino Gastón Blanc, que le sirvió para acceder al segundo puesto en la quinta fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Blanc marcó el tanto del triunfo con un remate de volea tras recibir el balón por el costado derecho, que envió al lado opuesto del portero Brian Heras.

Mientras el Macará sumó 9 puntos, uno menos que el líder Independiente del Valle y que visitará este jueves al Emelec, el Delfín se quedó con 7 unidades, además de perder el invicto.

El Barcelona igualó 0-0 en su visita al Libertad, como también sucedió en la jornada anterior ante el Guayaquil City, y cada equipo tiene 8 puntos.

Pese a situarse en la quinta posición, el conjunto amarillo recibió críticas de su afición por el bajo rendimiento de jugadores como el argentino Tomás Martínez y por el discreto nivel de juego bajo la dirección del técnico venezolano César Farías.

Guayaquil City logró una importante victoria por 0-1 a domicilio ante el Manta, con gol del extremo Pablo Mancilla, resultado que le permitió salir de los últimos puestos y ubicarse décimo con 5 puntos, mientras su rival quedó entre los cinco últimos con 4 unidades.

La quinta fecha de la LigaPro concluirá este jueves con los partidos Aucas-Técnico Universitario; Orense-Mushuc Runa y Emelec-Independiente del Valle.