'Nuestros jugadores hicieron una gran Copa': la reacción de Tiago Nunes tras la caída de la U

Tiago Nunes, director técnico de Liga Deportiva Universitaria, compareció a la rueda de prensa luego del partido ante Palmeiras, en Allianz Parque.

Liga Deportiva Universitaria cayó vapuleada por Palmeiras. Es la primera vez que un equipo logra remontar un 3-0 en semifinales de la Copa Libertadores. El 'Verdao' goleó 4-0 y el dolor en el camerino fue intenso.

El técnico Tiago Nunes compareció a la rueda de prensa, posterior al partido en el Allianz Parque. Nunes contestó en portugués y español, las preguntas de los medios. Reconoció la derrota, sin atenuantes y la superioridad del rival.

Sin embargo, Nunes reconoció el esfuerzo de sus futbolistas. De acuerdo con el DT, sus futbolistas hicieron una gran Copa Libertadores, pero apuntó un detalle: la U presentó una plantilla muy corta, que no le permitió suplir las ausencias por lesiones o suspensiones.

Enfrentamos a un gigante del continente (Palmeiras), acostumbrado a ganar en estas instancias. Esto nos sirve como aprendizaje en el futuro. Tiago Nunes/ DT de Liga Deportiva Universitaria

Nunes tiene contrato con los universitarios hasta finales del 2026. La dirigencia alba, liderada por Isaac Álvarez está encantada con el trabajo del entrenador brasileño y busca un proceso a largo plazo con el director técnico.

Tiago Nunes (derecha) conversa con Alexander Alvarado, durante el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Palmeiras, el 30 de octubre del 2025. AFP

"Nos sirve como un aprendizaje para el futuro. Necesitamos una plantilla más larga para poder competir", dijo el técnico Nunes, en su corta rueda de prensa. Está previsto que los universitarios retornen a Ecuador en las primeras horas del viernes 31 de octubre del 2025.