Joel Ordóñez campeón en Bélgica: Club Brujas se queda con el título de la Pro League

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez se consagró campeón de la Pro League de Bélgica con el Club Brujas este jueves 21 de mayo, tras un vibrante cierre de temporada en los 'Play-offs' por el título. El campeonato se confirmó tras el empate 2-2 con el KV Mechelen y el empate 0-0 del Union Saint Gilloise de Kevin Rodríguez con Gent.

A sus 22 años, el zaguero central surgido de las canteras de Independiente del Valle consolida un año de ensueño en Europa, consolidándose como una de las piezas fundamentales en el esquema defensivo de su equipo y ratificando el excelente presente de los futbolistas tricolores en el Viejo Continente.

Durante la campaña, Ordóñez demostró una madurez futbolística impecable, ganándose la confianza del cuerpo técnico para afrontar los partidos más determinantes tanto en el torneo doméstico como en las competencias internacionales.

Su solvencia en el juego aéreo, velocidad en las coberturas y precisión en la salida de balón no solo le permitieron levantar su primer trofeo en el balompié europeo, sino también revalorizarse significativamente en el mercado de pases internacional.

Con este nuevo título, el joven esmeraldeño escribe su nombre en la selecta lista de legionarios ecuatorianos que conquistan Europa, levantando el prestigio del fútbol nacional de cara a los próximos retos de la Selección de Ecuador.

El éxito de Ordóñez con el Club Brujas corona una temporada de consagración absoluta y despierta el interés de las grandes ligas del continente, que siguen muy de cerca los pasos de la nueva muralla de "La Tri".