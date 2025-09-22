¿Cuándo se juegan y dónde ver los partidos de cuartos de final vuelta de la Libertadores?

Los partidos de cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores 2025 se jugarán desde el martes 23 de septiembre hasta el jueves 25. Serán cuatro partidos intensos y apasionantes en búsqueda de cuatro cupos a las semifinales.

El martes 23, Vélez Sarsfield se enfrenta como local ante el también argentino Racing Club. El juego se desarrollará en el estadio José Amalfitani, desde las 17:00 (de Ecuador). En la ida, Racing ganó 1-0, con tanto de Adrián Martínez.

El miércoles 24, se viene un partidazo imperdible: Palmeiras recibirá a River Plate, en el Allianz Parque. En la ida, el cuadro 'Verdao' venció 2-1, con tantos de su capitán Gustavo Gómez y Vitor Roque. Descontó Lucas Martínez Quarta.

Palmeiras solo precisa un empate para acceder a las semifinales. En cambio, River Plate, del técnico Marcelo Gallardo, necesita ganar por la mínima diferencia para llevar la serie a la definición por penales. Con dos goles de ventaja se clasificará.

El jueves 25 de septiembre habrá dos partidos para terminar el cuadro de los semifinalistas. A las 17:00, Sao Paulo recibirá a Liga de Quito, en el estadio Morumbí, en Brasil. Los universitarios llegan con una ventaja de 2-0, con las anotaciones de Bryan Ramírez y de Michael Estrada.

La última llave la integran Estudiantes de La Plata y Flamengo. Los 'pincharratas' argentinos perdieron 2-1 ante el 'Fla', en donde milita el ecuatoriano Gonzalo Plata. El extremo de la Selección sí podrá jugar el partido: la Conmebol levantó la suspensión que pesaba sobre él, por doble tarjeta amarilla. El juego es a las 19:30, del jueves 25 de septiembre.

¿Dónde ver el partido Sao Paulo vs. Liga de Quito y los otros juegos de cuartos de final? Todos los compromisos se mirarán en ESPN y Disney Plus.