¡Apasionante! cuatro equipos pelean por tres cupos para el hexagonal final de la Liga Pro

Universidad Católica derrotó a Liga de Quito. Le basta un empate para acceder al hexagonal final, en donde se definirá al campeón de la edición 2025 del Campeonato.

Universidad Católica, Deportivo Cuenca, Orense y Libertad. Cuatro equipos pugnan por alcanzar los tres cupos restantes para el hexagonal final, en donde se definirá el título de la Liga Pro 2025. La jornada 30, que se jugará entre el sábado 27 y el domingo 28, determinará las ubicaciones finales.

El cuadro 'camaratta' está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 46 puntos y +18 de gol diferencia. El quinto sitio es para Deportivo Cuenca, que tiene el mismo puntaje con un gol diferencia de +7.

Orense tiene 46 y +2 está en el sexto lugar de la tabla de posiciones, mientras que Libertad de Loja está en el séptimo puesto con 43 +5. En la última jornada, Universidad Católica recibirá a Deportivo Cuenca; Orense jugará como local ante Emelec y Libertad será local contra Vinotinto.

Así marcha la tabla de posiciones, tras la jornada 29 del Campeonato. LigaPro

Un empate entre Universidad Católica y Deportivo Cuenca determinará la clasificación de ambos a la instancia final, a la que ya están clasificados Independiente del Valle, Barcelona y Liga de Quito.

Si Orense derrota a Emelec en el estadio 9 de Mayo podrá alcanzar su clasificación al hexagonal final. Libertad, en cambio, tendrá que vencer a Vinotinto y esperar un tropezón de los machaleños

IDV es el gran opcionado para lograr la corona. El cuadro rayado tiene 10 puntos de ventaja contra Barcelona. En el hexagonal habrá 30 puntos en disputa. Si logra mantener su regularidad será el campeón del 2025.