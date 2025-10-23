EN VIVO: Liga de Quito vs Palmeiras por la primera semifinal de la Libertadores
Liga Deportiva Universitaria regresa a los 17 años a una semifinal de la Copa. Siga las incidencias del juego, minuto a minuto.
Liga de Quito vs Palmeiras
23 oct 2025 - 19:36
Liga de Quito vs Palmeiras. El cuadro albo vuelve a la semifinal de la Copa Libertadores, a los 17 años. El estadio Rodrigo Paz Delgado estará lleno para el compromiso. Desde temprano, las inmediaciones del escenario se colmaron de aficionados, a la espera del juego.
23/10/2025
19:35
05' Villamil tuvo la primera, pero la desperdició
Carlos Miguel, golero de Palmeiras, se estiró para rechazar el remate de Gabriel Villamil. La primera acción alba.
23/10/2025
19:34
03' Amarilla para el 'Flaco' López
José 'Flaco' López fue amonestado por una tremenda patada sobre Carlos Gruezo, en el inicio del juego.
23/10/2025
19:30
00' Se inicia la primera semifinal de la Copa
Palmeiras movió el esférico, pero los albos ya presionan para adueñarse del balón.
23/10/2025
19:25
Los equipos saltan a la cancha
LDU y Palmeiras ya están en el césped del Rodrigo Paz Delgado. El partido está por empezar.
23/10/2025
19:17
El estadio está lleno; la hinchada alienta
El Rodrigo Paz Delgado luce completamente lleno, a falta de 15 minutos para el inicio del partido.
23/10/2025
18:56
Los equipos calientan en la cancha del Rodrigo Paz
Liga de Quito y Palmeiras hacen su calentamiento en la cancha de juego. Falta media hora para el compromiso.
23/10/2025
18:41
Ovación del estadio para Alexander Domínguez
'Dida', 'Dida', es el grito de los aficionados para Alexander Domínguez, quien sale a hacer su calentamiento en la cancha
Esta es la alineación de los albos para el partido:
Este es el 11 de Palmeiras para el juego:
El equipo albo llegó a las 17:30 al escenario, mientras que Palmeiras arribó al escenario, 15 minutos después. Hubo un gran recibimiento de los hinchas de Liga de Quito para su equipo.
