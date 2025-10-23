EN VIVO: Liga de Quito vs Palmeiras por la primera semifinal de la Libertadores

Liga de Quito vs Palmeiras. El cuadro albo vuelve a la semifinal de la Copa Libertadores, a los 17 años. El estadio Rodrigo Paz Delgado estará lleno para el compromiso. Desde temprano, las inmediaciones del escenario se colmaron de aficionados, a la espera del juego.

05' Villamil tuvo la primera, pero la desperdició Carlos Miguel, golero de Palmeiras, se estiró para rechazar el remate de Gabriel Villamil. La primera acción alba.

03' Amarilla para el 'Flaco' López José 'Flaco' López fue amonestado por una tremenda patada sobre Carlos Gruezo, en el inicio del juego.

00' Se inicia la primera semifinal de la Copa Palmeiras movió el esférico, pero los albos ya presionan para adueñarse del balón.

Los equipos saltan a la cancha LDU y Palmeiras ya están en el césped del Rodrigo Paz Delgado. El partido está por empezar.

El estadio está lleno; la hinchada alienta El Rodrigo Paz Delgado luce completamente lleno, a falta de 15 minutos para el inicio del partido.

Los equipos calientan en la cancha del Rodrigo Paz Liga de Quito y Palmeiras hacen su calentamiento en la cancha de juego. Falta media hora para el compromiso.

El plantel de Liga Deportiva Universitaria arribó al estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 17:30. Teleamazonas

Ovación del estadio para Alexander Domínguez 'Dida', 'Dida', es el grito de los aficionados para Alexander Domínguez, quien sale a hacer su calentamiento en la cancha

Esta es la alineación de los albos para el partido:

Este es el 11 de Palmeiras para el juego:

El equipo albo llegó a las 17:30 al escenario, mientras que Palmeiras arribó al escenario, 15 minutos después. Hubo un gran recibimiento de los hinchas de Liga de Quito para su equipo.