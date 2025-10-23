Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Libertadores

EN VIVO: Liga de Quito vs Palmeiras por la primera semifinal de la Libertadores

Liga Deportiva Universitaria regresa a los 17 años a una semifinal de la Copa. Siga las incidencias del juego, minuto a minuto. 

Liga de Quito vs Palmeiras

Teleamazonas

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

23 oct 2025 - 19:36

Unirse a Whatsapp

Liga de Quito vs Palmeiras. El cuadro albo vuelve a la semifinal de la Copa Libertadores, a los 17 años. El estadio Rodrigo Paz Delgado estará lleno para el compromiso. Desde temprano, las inmediaciones del escenario se colmaron de aficionados, a la espera del juego. 

  • 23/10/2025

    19:35

    05' Villamil tuvo la primera, pero la desperdició

    Carlos Miguel, golero de Palmeiras, se estiró para rechazar el remate de Gabriel Villamil. La primera acción alba. 

  • 23/10/2025

    19:34

    03' Amarilla para el 'Flaco' López

    José 'Flaco' López fue amonestado por una tremenda patada sobre Carlos Gruezo, en el inicio del juego. 

  • 23/10/2025

    19:30

    00' Se inicia la primera semifinal de la Copa

    Palmeiras movió el esférico, pero los albos ya presionan para adueñarse del balón. 

  • 23/10/2025

    19:25

    Los equipos saltan a la cancha

    LDU y Palmeiras ya están en el césped del Rodrigo Paz Delgado. El partido está por empezar.

  • 23/10/2025

    19:17

    El estadio está lleno; la hinchada alienta

    El Rodrigo Paz Delgado luce completamente lleno, a falta de 15 minutos para el inicio del partido. 

  • 23/10/2025

    18:56

    Los equipos calientan en la cancha del Rodrigo Paz

    Liga de Quito y Palmeiras hacen su calentamiento en la cancha de juego. Falta media hora para el compromiso. 

thumb
El plantel de Liga Deportiva Universitaria arribó al estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 17:30.Teleamazonas

  • 23/10/2025

    18:41

    Ovación del estadio para Alexander Domínguez

    'Dida', 'Dida', es el grito de los aficionados para Alexander Domínguez, quien sale a hacer su calentamiento en la cancha 

Esta es la alineación de los albos para el partido:

Este es el 11 de Palmeiras para el juego:

El equipo albo llegó a las 17:30 al escenario, mientras que Palmeiras arribó al escenario, 15 minutos después. Hubo un gran recibimiento de los hinchas de Liga de Quito para su equipo.

thumb
Aficionados albos se acercaron desde temprano al estadio Rodrigo PazTeleamazonas

Te puede interesar