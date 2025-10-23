Liga vs. Palmeiras: ¿a qué hora se abren las puertas del estadio para el partido de la semifinal?

Este jueves 23 de octubre del 2025, Liga de Quito enfrenta a Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará acabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El pitazo inicial es a las 19:30.

Las puertas del estadio, para el público en general, se abrirán desde las 16:30. Para la hinchada visitante, el cuadro 'albo' designó la general sur alta. Mediante las redes sociales del equipo brasileño, comunicó que los hinchas que irán alentar al equipo, se reunirán a las 15:00 en el hotel Le Parc y que de ahí, saldrán al estadio escoltados por la Policía Nacional.

Además, para el ingreso al partido, se tienen prohibidos los siguientes objetos: armas blancas, armas de fuego, sustancias psicotrópicas, envases sólidos, pirotecnia, silbatos, paraguas y correas.

También está totalmente prohibido subirse a las vallas, ingresar a la cancha y tirar objetos a los jugadores en el terreno de juego.

Para el encuentro, la baja más sensible del cuadro capitalino es Gonzalo Valle, que estará fuera de las canchas por alrededor de 10 meses. Alexander Domínguez sería su reemplazo para ambos cotejos.

Liga no juega un partido de semifinal por Copa Libertadores desde el 2008, cuando eliminó al América, para luego conseguir su triunfo más grande en su vida futbolística.