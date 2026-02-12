Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Libertadores

EN VIVO: Universidad Católica y Juventud por el cupo a la fase 2 de Copa Libertadores

El equipo dirigido por Diego Martínez se ilusiona con clasificar a la siguiente ronda y pelear por avanzar a la fase de grupos del torneo. 

Universidad Católica se enfrenta a Juventud en Libertadores

Tomado de redes sociales

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

12 feb 2026 - 20:15

Unirse a Whatsapp

Universidad Católica recibe a Juventud de las Piedras por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Diego Martínez vienen de ganar la ida por 0-1 en Montevideo. 

El gol de la victoria lo marcó John Chancellor al minuto 47 del segundo tiempo. Los 'cammaratas' pudieron abrir el marcador antes, pero el panameño José Fajardo malogró un penal en el primer tiempo.

