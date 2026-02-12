EN VIVO: Universidad Católica y Juventud por el cupo a la fase 2 de Copa Libertadores

Universidad Católica recibe a Juventud de las Piedras por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Diego Martínez vienen de ganar la ida por 0-1 en Montevideo.

El gol de la victoria lo marcó John Chancellor al minuto 47 del segundo tiempo. Los 'cammaratas' pudieron abrir el marcador antes, pero el panameño José Fajardo malogró un penal en el primer tiempo.