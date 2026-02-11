Universidad Católica sueña con el boleto a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026

La Universidad Católica enfrentará este jueves 12 de febrero de 2026 a Juventud de Las Piedras de Uruguay en el partido de vuelta de la primera fase previa de la Copa Libertadores 2026, a partir de las 19:30 en el Atahualpa de Quito.

El equipo ecuatoriano llega con ventaja mínima de 1-0 por el gol del defensor Jhon Chancellor en el encuentro de ida disputado en Montevideo, por lo que busca sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

El equipo no podrá contar con el delantero panameño Azarías Londoño debido a una lesión muscular, pero mantendrá la base del plantel que conquistó la Copa Ecuador 2025 y aseguró su cupo en la presente edición de la Libertadores.

En el mediocampo camaratta sobresalen los argentinos Jerónimo Cacciabue y Mauro Díaz, junto al ecuatoriano Emiliano Clavijo, mientras que en ataque la dupla panameña integrada por José Fajardo y Everardo Rose será la carta ofensiva.

Católica jugaría así: Rafael Romo; Luis Cangá, Jhon Chancellor, Eric Valencia, Gregori Anangonó; Jerónimo Cacciabue, Emiliano Clavijo, Mauro Díaz, Eddy Mejía; Everardo Rose, José Fajardo.

El conjunto uruguayo, dirigido por Sebastián Méndez, necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente o por un tanto para forzar la definición por penales. En su último partido por el campeonato local cayeron 1-0 ante Cerro Largo, lo que evidenció la necesidad de mejorar su producción ofensiva.