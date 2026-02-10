Universidad Católica no tendrá a Azarías Londoño durante un mes por una lesión

La Universidad Católica informó a través de un comunicado que el jugador Azarias Londoño sufrió una lesión y estará alejado de las canchas durante un mes. Según el reporte de la Chatoleí, el futbolista sufrió una lesión muscular en el grupo isquisural derecho.

"Azarias ha iniciado su proceso de rehabilitación. El tiempo de recuperación es de aproximadamente cuatro semanas. Tiempo sujeto a evolución clínica y respuesta al tratamiento", revela el comunicado entregado por Católica.

Es decir, el jugador camaratta no estará en el partido de revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores ante Juventud las Piedras, el jueves 12 de febrero del 2026 en el estadio Olímpico Atahualpa. Católica sueña con avanzar de ronda y saldrá con la ventaja del 1-0 logrado en la ida.

Tampoco el jugador podrá estar en el arranque del Campeonato Nacional LigaPro previsto para el 20 y 21 de febrero del 2026. Católica apunta a entrar a pelar por la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores.