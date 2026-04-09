Liga de Naciones Femenina: Ecuador vs. Paraguay este viernes 10 de abril del 2026

Un partido de la Selección de Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

La Selección Femenina de Ecuador, dirigida por el DT Eduardo Moscoso, juega ante la Selección de Paraguay este viernes 10 de abril de 2026, a las 18:00 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina.

La Selección de Ecuador ocupa la quinta posición en la tabla de posiciones. Con cinco puntos busca sumar para mantenerse en la lucha por los cupos al Mundial. La selección femenina acumula cinco puntos en cuatro partidos jugados.

La campaña de Ecuador registra victoria ante Bolivia (4-0) como visitante, derrota 2-1 ante Colombia en Quito, y empates sin goles ante Venezuela y Uruguay. Ecuador es uno de los tres equipos que ha anotado por vía de ataque directo, con un gol convertido en esa modalidad.

Paraguay está invicta ante Ecuador desde 2019, con siete enfrentamientos: cinco triunfos de la Albirroja y dos empates. Con nueve equipos en competencia, hay una lucha cerrada por los dos cupos directos y las dos plazas de repechaje para el Mundial Femenino Brasil 2027.

Los partidos de Ecuador femenino Tomado de redes sociales

Este viernes también se jugarán los siguientes partidos: Perú vs. Uruguay, a las 16:00, en el estadio Garcilaso de la Vega. Luego jugarán Chile vs. Argentina, a las 18:00, en el Elías Figueroa de Valparaíso; y Colombia vs. Venezuela a las 20:00 en el Pascual Guerrero, de Cali.