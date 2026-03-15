Agónico triunfo de Emelec ante el Orense en Capwell en la cuarta jornada de la LigaPro
Emelec consigue su primer triunfo en la LigaPro con un gol de Miller Bolaños ante Orense. El marcador terminó 2 a 1, este 15 de marzo.
En el estadio George Capwell, Emelec se enfrentó a Orense por la fecha 4 de la LigaPro.
API
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Actualizada:
15 mar 2026 - 19:17
Emelec logró una victoria agónica al imponerse 2-1 a Orense, este domingo 15 de marzo de 2026, en el Estadio George Capwell, por la cuarta jornada de la LigaPro.
El encuentro comenzó con una temprana complicación para el conjunto machaleño. A los cinco minutos, Ángel Mena fue expulsado tras un codazo contra Aníbal Leguizamón, dejando a su equipo con 10 jugadores desde el inicio.
Pese a la inferioridad numérica, Orense sorprendió y se adelantó en el marcador. A los 34 minutos, tras un tiro de esquina, el juvenil Óscar Quiñónez conectó un remate que venció al arquero Pedro Ortiz y anotó el gol.
La reacción del equipo eléctrico fue inmediata. Cinco minutos después, un centro preciso de Ignacio Guerrico encontró a Romario Caicedo dentro del área, quien definió con un potente disparo cruzado para igualar el marcador 1-1.
En la segunda mitad, el cuadro visitante se replegó para intentar sostener el empate. Sin embargo, cuando el partido parecía terminar en igualdad, apareció la figura de Miller Bolaños.
El delantero sacó un potente remate, de larga distancia, en el minuto 82 del segundo tiempo, que desató la celebración de los hinchas azules y aseguró los tres puntos para Emelec.
El compromiso terminó con tensión, luego de una gresca entre jugadores de ambos equipos que derivó en las expulsiones de Jaime Ayoví y Óscar Quiñónez, quienes se encontraban en el banquillo.
Con este resultado, Emelec consigue su primera victoria en el campeonato, tras iniciar la temporada con una sanción de tres puntos menos, y se ubica en la penúltima posición con una unidad. Orense, en cambio, queda un puesto por encima con dos puntos.
En la próxima fecha de la LigaPro, Orense recibirá a Mushuc Runa, el jueves 19 de marzo, a las 16:30, mientras que Emelec volverá a jugar como local frente a Independiente del Valle ese mismo día a las 19:00.
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