Agónico triunfo de Emelec ante el Orense en Capwell en la cuarta jornada de la LigaPro

En el estadio George Capwell, Emelec se enfrentó a Orense por la fecha 4 de la LigaPro.

Emelec logró una victoria agónica al imponerse 2-1 a Orense, este domingo 15 de marzo de 2026, en el Estadio George Capwell, por la cuarta jornada de la LigaPro.

El encuentro comenzó con una temprana complicación para el conjunto machaleño. A los cinco minutos, Ángel Mena fue expulsado tras un codazo contra Aníbal Leguizamón, dejando a su equipo con 10 jugadores desde el inicio.

Pese a la inferioridad numérica, Orense sorprendió y se adelantó en el marcador. A los 34 minutos, tras un tiro de esquina, el juvenil Óscar Quiñónez conectó un remate que venció al arquero Pedro Ortiz y anotó el gol.

La reacción del equipo eléctrico fue inmediata. Cinco minutos después, un centro preciso de Ignacio Guerrico encontró a Romario Caicedo dentro del área, quien definió con un potente disparo cruzado para igualar el marcador 1-1.

En la segunda mitad, el cuadro visitante se replegó para intentar sostener el empate. Sin embargo, cuando el partido parecía terminar en igualdad, apareció la figura de Miller Bolaños.

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El delantero sacó un potente remate, de larga distancia, en el minuto 82 del segundo tiempo, que desató la celebración de los hinchas azules y aseguró los tres puntos para Emelec.

El compromiso terminó con tensión, luego de una gresca entre jugadores de ambos equipos que derivó en las expulsiones de Jaime Ayoví y Óscar Quiñónez, quienes se encontraban en el banquillo.

Con este resultado, Emelec consigue su primera victoria en el campeonato, tras iniciar la temporada con una sanción de tres puntos menos, y se ubica en la penúltima posición con una unidad. Orense, en cambio, queda un puesto por encima con dos puntos.

En la próxima fecha de la LigaPro, Orense recibirá a Mushuc Runa, el jueves 19 de marzo, a las 16:30, mientras que Emelec volverá a jugar como local frente a Independiente del Valle ese mismo día a las 19:00.