Un empate y dos expulsados marcó el partido entre Aucas e Independiente del Valle

Encuentro entre Independiente del Valle vs Aucas, en el estadio Banco Guayaquil.

Independiente del Valle y Aucas protagonizaron un vibrante empate 2-2, este sábado 14 de marzo de 2026, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la LigaPro. El cotejo se vivió a través de la señal de Teleamazonas.

El encuentro se disputó en el Estadio Banco Guayaquil, ubicado en el sector de Chillo Jijón, donde ambos equipos ofrecieron un partido intenso que terminó marcado por dos expulsiones.

En el primer tiempo hubo dos tarjetas rojas. La primera fue una entrada brusca de Layan Loor que lesionó a Alexander Bolaños. La segunda expulsión fue por un codazo de Carlos Cuero a Matías Perelló.

Los dos clubes se quedaron con 10 jugadores. Pese a las bajas, en el primer tiempo marcó dos goles el Independiente del Valle con Junior Sornoza y Emerson Pata.

En cambio, el doblete de Aucas llegó de la mano de Bruno Miranda, en el minuto 31' del primer tiempo y del 46 del segundo tiempo.

El conjunto de Sangolquí llegaba al compromiso invicto en el torneo, tras sumar victorias en sus tres primeras presentaciones.

La cuarta fecha de la Ligapro arrancó el viernes 13 de marzo

2-0 frente a Guayaquil City, otro 2-0 ante Manta FC y un triunfo 3-1 sobre Mushuc Runa. Sin embargo, en esta ocasión se encontró con un rival que supo evitar la derrota.

Por su parte, Aucas afrontaba el partido con la necesidad de sumar puntos, luego de un inicio irregular en el campeonato.

El equipo 'Oriental' acumulaba apenas dos puntos, producto de empates ante Mushuc Runa y Guayaquil City, además de una derrota frente a Deportivo Cuenca.

El empate mantiene a Independiente del Valle como líder del campeonato con 10 puntos, mientras que Aucas rescata un punto y está en el noveno puesto con 3 unidades.

En la próxima fecha, Aucas recibirá a Técnico Universitario el jueves 19 de marzo a las 14:00 e IDV visitará a Emelec, el mismo día a las 19:00.