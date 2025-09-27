Así queda la tabla en LigaPro tras el empate de Barcelona y Aucas; Independiente del Valle líder

Barcelona y Aucas se enfrentaron el sábado 27 de septiembre del 2025 en el Monumental.

Independiente del Valle es líder absoluto de la LigaPro. Este sábado 27 de septiembre del 2025 se vivieron algunos encuentros que modificaron levemente la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano.

El Barcelona volvió a empatar en su estadio por 1-1 ante Aucas en una floja campaña en condición de local, en un partido de la trigésima fecha de la LigaPro de Ecuador, aunque aún así jugará el hexagonal final por ser segundo en la tabla de posiciones.

El uruguayo Octavio Rivero adelantó a Barcelona y el defensa ecuatoriano Stalin Segura concretó el tanto del empate del Aucas, que por su parte jugará el segundo hexagonal por un billete local para la próxima Copa Sudamericana.

El Barcelona ratificó que en casa tiene complicaciones, pues durante la actual temporada perdió en su estadio en cinco ocasiones y completó ante Aucas el cuarto empate, por lo que apenas ganó en su cancha seis partidos.

El conjunto del astillero acumuló 54 puntos y el Aucas se quedó en el octavo lugar con 41 unidades.

Entretanto, el Macará ganó por 1-3 al Manta con anotaciones de Mateo Viera, el argentino Federico Paz y del panameño-ecuatoriano Janpol Morales.

El Manta descontó a través de uno de los goleadores del torneo, Jorge Daniel Valencia, pero cayó al último puesto, que lo sitúa como candidato para perder la categoría.

El Mushuc Runa goleó por 0-5 a El Nacional y dejó de ser el colista. Ángel Gracia, el uruguayo Joaquín Vergés, Christian Penilla, en dos ocasiones y Robert Burbano cerraron la goleada.

El Nacional sufrió las expulsiones de Adrián Cela, al minuto 29 y de Franklin Carabalí, a los 45, pero el cuadro disputará el segundo hexagonal final por un billete local para la próxima Copa Sudamericana, mientras el Mushuc Runa irá al cuadrangular para evitar el descenso.

Con estos resultados, Independiente sigue en la cima con 63 puntos, seguido de Barcelona (54), Liga de Quito (48), Universidad Católica (46), Deportivo Cuenca (46), y Orense (46).

Mientras que al final de la tabla de LigaPro se ubica Manta con 26 puntos, Mushuc Runa con 27 y Vinotinto también con 27 puntos.

El líder Independiente del Valle jugará este domingo 28 de septiembre contra Delfín. La trigésima fecha de la Liga Pro concluirá este domingo cuando se enfrenten, además, Técnico Universitario vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito; Orense vs. Emelec; Libertad vs. Vinotinto y Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca.