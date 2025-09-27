LigaPro: Mushuc Runa golea en el Olímpico Atahualpa; 'El Nacho' tuvo dos expulsados

Cristian Penilla marcó doblete en la goleada del Mushuc Runa a El Nacional

El Nacional perdió 0 - 5 ante Mushuc Runa en el Estadio Olímpico Atahualpa 30 este sábado 27 de septiembre del 2025. El cuadro militar jugó con nueve futbolistas durante todo el segundo tiempo.

Ángel Gracia abrió el marcador con golazo de tiro libre y puso en ventaja al 'Ponchito'. Los primeros 45 minutos estuvieron marcador por faltas graves que terminaron con la expulsión de Adrián Cela y Franklin Carabalí.

En el tiempo extra de la primera mitad, Joaquín Vergés puso el 0 - 2 tras una jugada desde le medio campo. Un rebote en las manos del golero Leodán Chalá, permitió que El Nacional amplíe el marcador.

Los criollos no despertaron en el segundo tiempo y se forjó una goleada. Cristian Penilla marcó el tercer y cuarto gol en dos minutos y puso el 0 - 4. Robert Burbano selló la goleada con el 0 - 5.

Con este resultado, el equipo militar se mantiene en la décimoprimera posición con 34 puntos. Mientras que 'El Ponchito' subió a la penúltima posición con 27 puntos.

Robert Burbano marca el quinto gol Mushuc Runa instistió en seguir marcando y consiguió el quinto gol a los 88 minutos. Robert Burbano selló la goleada con el 0 - 5.

Penilla marca doblete 'El Nacho no reacciona'. Dos minutos después del tercer tanto, Cristian Penilla marcó su doblete. El equipo militar pierde 0 - 4 ante Mushuc Runa.

Goleada en el Atahualpa A los 55 minutos, Mushuc Runa golea a El Nacional. Cristian Penilla puso el 0 - 3. 'El Ponchito' se impone en el Atahualpa

Empieza el segundo tiempo El Nacional busca remontar el partido con nueve jugadores. Mientras que Mushuc Runa quiere seguir sumando goles para asegurar los tres puntos.

Mushuc Runa se va al descanso con dos goles Mushuc Runa amplía el marcador. Joaquín Vergés puso el 0-2 antes del descanso. Aprovechó un rebote del golero Leodán Chalá para asegurar el triunfo.

Segundo expulsado de 'El Nacho' El Nacional juega con nueve tras la tarjeta roja para Franklin Carabalí por conducta violenta y antideportiva.

'El Ponchito' toma la ventaja A los 30 mintuos, Mushuc Runa abrió el marcador. Ángel Gracia anota un golazo de tiro libre para poner al 'Ponchito' 1-0 ante El Nacional.

El Nacional se queda con 10 jugadores Adrián Cela fue expulsado. El futbolista recibió una tarjeta amarilla por una falta ante Bryan Bentaberry. El árbitro revisó la jugada y camibió la tarjeta a roja.

Arranca el partido El Nacional y Mushuc Runa juegan por la Fecha 30 de la LigaPro.

Alineación de Mushuc Runa