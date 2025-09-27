LigaPro: Mushuc Runa golea en el Olímpico Atahualpa; 'El Nacho' tuvo dos expulsados
El Nacional y Mushuc Runa se medirán en el Estadio Olímpico Atahualpa. 'El Ponchito' necesita el triunfo para salir del descenso.
Cristian Penilla marcó doblete en la goleada del Mushuc Runa a El Nacional
27 sep 2025 - 18:27
El Nacional perdió 0 - 5 ante Mushuc Runa en el Estadio Olímpico Atahualpa 30 este sábado 27 de septiembre del 2025. El cuadro militar jugó con nueve futbolistas durante todo el segundo tiempo.
Ángel Gracia abrió el marcador con golazo de tiro libre y puso en ventaja al 'Ponchito'. Los primeros 45 minutos estuvieron marcador por faltas graves que terminaron con la expulsión de Adrián Cela y Franklin Carabalí.
En el tiempo extra de la primera mitad, Joaquín Vergés puso el 0 - 2 tras una jugada desde le medio campo. Un rebote en las manos del golero Leodán Chalá, permitió que El Nacional amplíe el marcador.
Los criollos no despertaron en el segundo tiempo y se forjó una goleada. Cristian Penilla marcó el tercer y cuarto gol en dos minutos y puso el 0 - 4. Robert Burbano selló la goleada con el 0 - 5.
Con este resultado, el equipo militar se mantiene en la décimoprimera posición con 34 puntos. Mientras que 'El Ponchito' subió a la penúltima posición con 27 puntos.
27/09/2025
18:23
Robert Burbano marca el quinto gol
Mushuc Runa instistió en seguir marcando y consiguió el quinto gol a los 88 minutos. Robert Burbano selló la goleada con el 0 - 5.
27/09/2025
17:53
Penilla marca doblete
'El Nacho no reacciona'. Dos minutos después del tercer tanto, Cristian Penilla marcó su doblete. El equipo militar pierde 0 - 4 ante Mushuc Runa.
27/09/2025
17:49
27/09/2025
17:40
Empieza el segundo tiempo
El Nacional busca remontar el partido con nueve jugadores. Mientras que Mushuc Runa quiere seguir sumando goles para asegurar los tres puntos.
27/09/2025
17:23
Mushuc Runa se va al descanso con dos goles
Mushuc Runa amplía el marcador. Joaquín Vergés puso el 0-2 antes del descanso. Aprovechó un rebote del golero Leodán Chalá para asegurar el triunfo.
27/09/2025
17:17
Segundo expulsado de 'El Nacho'
El Nacional juega con nueve tras la tarjeta roja para Franklin Carabalí por conducta violenta y antideportiva.
27/09/2025
17:12
'El Ponchito' toma la ventaja
A los 30 mintuos, Mushuc Runa abrió el marcador. Ángel Gracia anota un golazo de tiro libre para poner al 'Ponchito' 1-0 ante El Nacional.
27/09/2025
17:04
El Nacional se queda con 10 jugadores
Adrián Cela fue expulsado. El futbolista recibió una tarjeta amarilla por una falta ante Bryan Bentaberry. El árbitro revisó la jugada y camibió la tarjeta a roja.
27/09/2025
16:35
Arranca el partido
El Nacional y Mushuc Runa juegan por la Fecha 30 de la LigaPro.
27/09/2025
15:31
Alineación de Mushuc Runa
27/09/2025
15:27
Alineación de 'El Nacho'
