LigaPro: El Nacional derrota en los últimos minutos a Emelec en en la Fecha 5 del hexagonal

El cotejo entre El Nacional vs. Emelec, se desarrolló en el Estadio La Cocha, este domingo 9 de noviembre.

El Nacional consiguió una valiosa victoria al remontar y vencer 2-1 a Emelec este domingo 9 de noviembre de 2025, en el estadio La Cocha de Latacunga, por la Fecha 5 del segundo hexagonal de la LigaPro.

Este cotejo se desarrolló por la Fecha 5 del segundo hexagonal de la LigaPro, en su lucha por alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana.

Con este resultado, el 'Bombillo' dejó escapar una gran oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Se quedó con 49 puntos, igual que el Deportivo Cuenca y a uno de Macará.

En cambio, el Nacional sumó 42 puntos y se mantiene en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro.

El encuentro comenzó con dominio alternado, pero fueron los azules quienes se adelantaron en el marcador. Jaime Ayoví, desde el punto penal, puso el 1-0 a los 26 minutos, luego de una falta en el área sobre Bryan Carabalí.

Sin embargo, la reacción del conjunto militar no tardó. Antes del descanso, Djorkaeff Reasco apareció con un potente remate al minuto 41, igualando el marcador y desatando la celebración de la hinchada de los ‘Puros Criollos’.

El empate se mantuvo hasta los minutos finales, cuando los dirigidos por Ever Hugo Almeida encontraron el tanto del triunfo. A los 89 minutos, Charles Vélez aprovechó una oportunidad y con un potente disparo venció al arquero, sellando la remontada 2-1 para los 'Puros Criollos'.

En la próxima jornada, Emelec recibirá a Aucas en el estadio George Capwell, mientras que El Nacional visitará a Deportivo Cuenca.

El Nacional llegó a este partido con Emelec tras conseguir un valioso empate ante Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, con otra destacada actuación de Reasco, figura del equipo en las últimas jornadas.

Emelec, en cambio, llegó tras caer frente a Macará, un resultado que le impidió aprovechar la derrota de Deportivo Cuenca para tomar el liderato.