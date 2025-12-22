Virgilo Olaya, defensa juvenil de Aucas, será fichado por el Bayern Múnich, en febrero

Virgilio Olaya tiene 17 años y es uno de los grandes talentos jóvenes del fútbol ecuatoriano

Virgilio Olaya será jugador del Bayern Múnich de Alemania, desde febrero del 2026. El defensa central de Aucas tiene 17 años y la transacción se concretará cuando cumpla la mayoría de edad, una situación similar a la que vivió Kendry Páez, cuando fue contratado por el Chelsea de Inglaterra.

Olaya, integrante de selecciones juveniles de Ecuador, firmará un contrato de 4.5 años con el poderoso campeón alemán, informó el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes internacionales.

El defensa era observado por algunos de los clubes más importantes de Europa como PSG, Bayern y Newcastle United. Aucas acaba de firmar un acuerdo con Bayern Múnich y LAFC de la MLS, para que sus talentos jóvenes puedan ser promovidos a dichos equipos. Esta alianza posibilitó que Olaya llegue al poderoso cuadro alemán.

Olaya tiene 17 años, nació el 3 de febrero del 2008 y cumplirá 18 años en el 2026. Mide 1,88 m, es rápido y tiene buen anticipo, buen juego aéreo y buena salida con el balón en los pies. Es considerado una de las jóvenes promesas del fútbol sudamericano.