Barcelona denunciará caso de polémica fotografía en suite durante la Noche Amarilla

Polémica por foto de arma de fuego dentro de una suite en el estadio de Barcelona

La foto desde una suite del estadio Monumental de Barcelona durante la Noche Amarilla que muestra una arma de fuego y licor causó revuelo en redes sociales tras su publicación el sábado 31 de enero.

Y es que el hecho que ha sido fuertemente cuestionado y pone en duda la seguridad en el estadio, por el momento actual de violencia que vive gran parte del país, llevó al club a reaccionar a través de un comunicado.

Barcelona sostuvo que ante este "hecho puntual" ya logró identificar desde qué suite se tomó la fotografía y se puso en contacto con el propietario.

Según el club, el dueño de la suite les informó que el espacio "fue alquilado a un tercero para el evento" deportivo.

Además, indicó que el club "precederá a presentar la denuncia respectiva ante las autoridades competentes, con el fin de que se inicie el proceso de investigación correspondiente y se adopten las medidas legales necesarias".