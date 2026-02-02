Barcelona denunciará caso de polémica fotografía en suite durante la Noche Amarilla
Según el club, el dueño de la suite les informó que el espacio "fue alquilado a un tercero para el evento" deportivo.
02 feb 2026 - 16:04
La foto desde una suite del estadio Monumental de Barcelona durante la Noche Amarilla que muestra una arma de fuego y licor causó revuelo en redes sociales tras su publicación el sábado 31 de enero.
Y es que el hecho que ha sido fuertemente cuestionado y pone en duda la seguridad en el estadio, por el momento actual de violencia que vive gran parte del país, llevó al club a reaccionar a través de un comunicado.
Barcelona sostuvo que ante este "hecho puntual" ya logró identificar desde qué suite se tomó la fotografía y se puso en contacto con el propietario.
Según el club, el dueño de la suite les informó que el espacio "fue alquilado a un tercero para el evento" deportivo.
Además, indicó que el club "precederá a presentar la denuncia respectiva ante las autoridades competentes, con el fin de que se inicie el proceso de investigación correspondiente y se adopten las medidas legales necesarias".
