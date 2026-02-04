¿Por qué Liga de Quito escogió al freestyler mexicano Aczino para su fiesta de presentación?

Liga de Quito prepara una fiesta para su presentación. Este sábado 7 de febrero del 2026, los albos conocerán a sus contrataciones y habrá una noche de show y espectáculo que será transmitido por la señal de Teleamazonas para todo el país. Una de las estrellas anunciadas es el Aczino, un freestyler famoso y conocido en el mundo de habla hispana.

Mauricio Hernández González, de 34 años, es conocido artísticamente como Aczino, será uno de los invitados al show de los albos. Nacido un 2 de julio de 1991 en Nezahualcóyotl, Estado de México,

Aczinoha brillado en torneos internacionales y en la FMS (Freestyle Master Series), considerada la liga profesional del freestyle. Fue el primer campeón de la FMS Internacional en 2020 y volvió a hacer historia al convertirse en su único bicampeón en 2025.

En dos ocasiones ganó la FMS México, liga que funciona con formato profesional, contratos mensuales y sistema de ascensos y descensos, consolidando al freestyle como una carrera sostenible.

Su nombre está estrechamente ligado a Red Bull Batalla, el torneo más prestigioso del freestyle mundial. Aczino hizo historia al convertirse en el primer bicampeón y único tricampeón internacional, títulos que consiguió en 2017, 2021 y 2022.