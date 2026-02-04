¿Por qué Liga de Quito escogió al freestyler mexicano Aczino para su fiesta de presentación?
La fiesta de la Noche Blanca será transmitida por Teleamazonas para todo el país. Se espera ver a las figuras en acción, show y música.
El freestyle mexicano Aczino tuvo una reciente participación en la FMS Internacional
04 feb 2026 - 07:55
Liga de Quito prepara una fiesta para su presentación. Este sábado 7 de febrero del 2026, los albos conocerán a sus contrataciones y habrá una noche de show y espectáculo que será transmitido por la señal de Teleamazonas para todo el país. Una de las estrellas anunciadas es el Aczino, un freestyler famoso y conocido en el mundo de habla hispana.
Mauricio Hernández González, de 34 años, es conocido artísticamente como Aczino, será uno de los invitados al show de los albos. Nacido un 2 de julio de 1991 en Nezahualcóyotl, Estado de México,
Aczinoha brillado en torneos internacionales y en la FMS (Freestyle Master Series), considerada la liga profesional del freestyle. Fue el primer campeón de la FMS Internacional en 2020 y volvió a hacer historia al convertirse en su único bicampeón en 2025.
En dos ocasiones ganó la FMS México, liga que funciona con formato profesional, contratos mensuales y sistema de ascensos y descensos, consolidando al freestyle como una carrera sostenible.
Su nombre está estrechamente ligado a Red Bull Batalla, el torneo más prestigioso del freestyle mundial. Aczino hizo historia al convertirse en el primer bicampeón y único tricampeón internacional, títulos que consiguió en 2017, 2021 y 2022.
