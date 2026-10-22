Atlético FC es campeón de la Serie B 2026 y sella su histórico ascenso a la Serie A

En el estadio Alejandro Serrano Aguilar el Cuenca Jrs recibe Atletico F C por la fecha del del hexagonal final de la Serie B en la LigaPro

Atlético FC escribió una página gloriosa de su historia al proclamarse campeón de la Serie B 2026 este jueves 22 de octubre del 2026.

El conjunto guayaquileño selló la consecución del título tras asegurar el resultado necesario en una vibrante jornada penúltima del hexagonal final de ascenso, desatando la euforia de su plantel, cuerpo técnico y dirigencia al certificar el objetivo prioritario trazado desde el inicio de la temporada.

El encuentro decisivo no estuvo exento de dramatismo frente a un rival que peleó cada balón con intensidad. Sin embargo, la templanza táctica y la jerarquía colectiva le permitieron a la escuadra guayaquileña sostener el marcador global que requería para volverse inalcanzable en la cima de la clasificación general.

Con este resultado, el club asegura matemáticamente la corona de la categoría de plata a falta de una fecha para la conclusión oficial del certamen.

La campaña del flamante campeón destaca por una notable regularidad a lo largo de las distintas etapas del torneo.

Basando su propuesta en un juego dinámico, una sólida columna vertebral defensiva y una efectividad contundente en condición de visitante, el cuerpo técnico logró consolidar un grupo cohesionado que supo responder bajo presión en los duelos directos del hexagonal decisivo.

La obtención del trofeo de la Serie B representa además el premio mayor para la institución: la clasificación directa a la Serie A para la temporada 2027.

Con esta gesta, Atlético FC inscribirá por primera vez su nombre en el máximo circuito del balompié nacional, marcando un hito en su trayectoria deportiva y garantizando el roce ante los clubes tradicionales de la primera división.

ESTE EQUIPO ES CAMPEÓN 2026🔵🔴🤷🏻‍♂️ #OtraManeraDeVivirElFutbol https://t.co/EnD4Ssx0of — Atlético F.C. (@AtleticoFCec) October 22, 2026

Asimismo, la llegada del cuadro verde y blanco a la división de honor fortalece la presencia del fútbol de la provincia del Guayas en el mapa futbolístico de élite.

Atlético FC se convertirá en el cuarto representante guayaquileño en disputar el torneo de primera categoría en 2027, sumándose a la nómina de la urbe porteña junto a Barcelona, Emelec y Guayaquil City.

Con el título y el primer cupo de ascenso debidamente adjudicados a favor de Atlético FC, la atención del torneo se traslada a la jornada final del hexagonal, donde se definirá el segundo boleto a la serie de privilegio.

Mientras la directiva del nuevo campeón empieza a planificar el reto presupuestario y deportivo que implicará competir en la máxima categoría el próximo año, la plantilla celebra una gesta que ya queda registrada en los anales del fútbol ecuatoriano.