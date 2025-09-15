Aucas empata al Manta entre ocho futbolistas y en el último minuto en el cierre de la Fecha 28

En el estadio Jocay, Manta FC recibe a Aucas, en un partido por la Fecha 28 - Primera Etapa del Campeonato Nacional de Fútbol.

Aucas tuvo un final de partido emocionante en el cierre de la fecha 28 del campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro. El equipo oriental empató 1-1 en su visita al Manta este lunes 15 de septiembre del 2025 en el estadio Jocay.

En los últimos 10 minutos pasó de todo. El gol del Manta fue marcado por Jostin Alman, a los 86 minutos. Después vino un desfile de tarjetas rojas para el Aucas. Se fueron expulsados Darío Torres, a los 85 minutos, Hamilton Piedra, a los 90, y Luis Cano, a los 90+4.

Y cuando parecía que el partido finalizaba llegó el tanto del equipo quiteño por intermedio de Snayder Porozo, a los 90+7. El tanto fue celebrado por los orientales porque el punto aún le mantiene con posibilidades de meterse en el hexagonal de los primeros seis equipos.

Aucas se quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones del campeonato con 39 puntos y matemáticamente aún puede meterse en la parte alta de la tabla. El Manta se quedó con 26 puntos y sigue en la zona para entrar al cuadrangular del descenso para intentas salvar la categoría.