Desgarradora imagen de la lesión del futbolista Luis Arroyo del Deportivo Cuenca

Técnico Universitario se enfrenta al Cuenca por la fecha 28 del campeonato nacional de futbol serie A fase inicial.

El partido entre Técnico Universitario y Deportivo Cuenca, por la fecha 28 de la Liga Pro, tuvo un momento desgarrador. El futbolista Luis Arroyo, del Cuenca, sufrió una grave lesión e impactante. Fueron minutos de angustia y desesperación en la cancha del estadio Bellavista de Ambato.

El mediocampista sufrió una lesión grave cuando fue en búsqueda de la pelota ante un rival que terminó derribándolo. El pie derecho de Arroyo quedó clavado en el césped ante el fuerte choque del defensor y el tobillo se vio afectado .

En las imágenes se puede ver que el pie del futbolista morlaco quedó colgado. El árbitro Augusto Aragón mostró la roja a Fabián Cuero y la ambulancia tuvo que llevarse a Luis a un centro de salud cercado del estadio de Ambato.

Arroyo sufrió unal uxofractura en el tobillo derecho. Se encuentra estable en una clínica de la ciudad de Ambato. Los compañeros del jugador fueron a visitarlo después del triunfo ante Técnico Universitario.